Reabrirán Centros Diurnos para el Adulto Mayor en Ñuble

• Más de 400 adultos mayores de Ñuble han comenzado a retomar sus actividades en los ocho Centros Diurnos habilitados en las comunas de San Carlos, Ñiquén, Portezuelo, Cobquecura, Ránquil, Yungay y Chillán.

REGIONAL.- Estos centros sociosanitarios buscan promover la autonomía e independencia de las personas mayores de la Región y el anuncio de su reapertura fue hecho en el Centro Diurno para el Adulto Mayor de Portezuelo, ubicado en el sector de Panguilemu, por la seremi de Desarrollo Social y Familia, Doris Osses.

Para Ana Urra (77 años) del sector Panguilemu, el aprender a hacer los ejercicios es una de las actividades más gratificantes que ofrecen los talleres, “ya que a los adultos mayores nos hace muy bien esto del movimiento, del ejercicio, ya que se nos están atrofiando los músculos. Yo estaba contenta cuando me avisaron que iba a empezar otra vez el centro diurno, porque aburre estar en la casa, que no se puede salir a ningún lado, porque uno evita salir, por la pandemia, por no contagiarse, por todas esas cosas.”

Valeria Arias, coordinadora del Centro Diurno Comunitario de Portezuelo, aseveró que si bien poseen una cobertura de 75 usuarios activos, todos con dependencia leve, actualmente son 60 los que participan de los talleres presenciales. “Como etapa inicial estamos desarrollando cinco talleres para que nuestros usuarios se reincorporen de a poquito y empiecen a retomar estas actividades que, básicamente, son de actividad física, estimulación cognitiva y habilidades sociales, que es tan importante, por este cese de actividades importante que tuvieron por más de un año y, también, tenemos talleres de estilos de vida saludable, comprendiendo este cese importante de actividades; la idea es que se genere un complemento. En total, tenemos 17 talleres y de a poco vamos a ir incorporándolos todos”, aclaró la fonoaudióloga, quien adelantó que pronto comenzarán con un taller de horticultura, con un invernadero adaptado para las personas mayores, y también pronto se llevará a cabo un taller de lectoescritura.

Cabe destacar que el Programa Centros Diurnos para el Adulto Mayor, impulsado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, contempla una inversión regional anual que alcanza a $706.336.050.-

El Programa Centros Diurnos posee dos componentes; Subvención a Centros Diurnos Comunitarios y Centros Diurnos Referenciales, lo cuales se configuran a partir de una batería de talleres a los que la persona mayor accede acorde a su plan de intervención individual, clasificándose en tres áreas bien específicas: Personal, Social y Comunitaria.