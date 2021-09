Gobernador lamenta la tardía solicitud de declarar emergencia agrícola en Ñuble

Regional.- (Comunicado).- Como tardía, calificó el gobernador regional, Óscar Crisóstomo, la solicitud que hiciera recién ayer el delegado presidencial para declarar emergencia agrícola en la región de Ñuble y recordó que hace unas semanas ya había solicitado al Presidente de la República, considerar a Ñuble dentro de las regiones que se encontraban en estado crítico respecto a la situación hídrica.

El gobernador señaló que “varias regiones del país ya fueron decretadas emergencia agrícola y son parte de los beneficiarios de los 8 mil millones de pesos”. Y advirtió que “frente a la tardanza que ha tenido la institucionalidad, el delegado en particular, que ayer informó sobre esta situación, que ahora asegure que hay recursos frescos para poder generar las acciones que aprovisionen de riego y agua para consumo humano. Lo habíamos conversado ya con los agricultores de nuestra Región, en torno a cómo este decreto de emergencia agrícola no se había presentado, no se había hecho el trámite administrativo en la región de Ñuble, lo cual me parece extremadamente grave”.

En ese sentido, expresó Crisóstomo, que el “Presidente de la República tenía toda la disponibilidad de decretar emergencia en la región, en las 21 comunas, sin embargo, no se había hecho la solicitud desde la Región de Ñuble. Hoy esta hecha, pero yo espero que el delegado pueda asegurarnos y asegurarle a los agricultores de la región, que va haber una inyección de recursos frescos desde nivel central y que no van a ser los mismos organismos de la Región de Ñuble, quienes van a tener que hacer una reasignación de sus escasos presupuestos para paliar la crisis hídrica que hoy se está generando”.