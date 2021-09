Cuarto retiro: Sigue incertidumbre entre diputados oficialistas ante votación en Sala

NACIONAL.- ( Cooperativa.cl ).- Tras el primer paso del cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones en la Cámara de Diputados, aún existe incertidumbre sobre la postura de los parlamentarios oficialistas de cara a la próxima votación en la Sala.

El diputado Jorge Alessandri (UDI) indicó que "la discusión de fondo es que hay parlamentarios que sienten que el IFE Universal no está llegando a todas las personas que lo necesitan, o con la extensión que lo necesitan".

"En estos días estoy seguro de que veremos alguna propuesta gubernamental de prolongar un IFE Laboral, de aumentar un IFE, de discutir la pensión básica solidaria, para que esos diputados que tienen dudas de cómo votar puedan reconsiderar y terminar rechazando", puntualizó.

Quien tiene una postura más marcada es el diputado Miguel Mellado (RN), quien aseveró que "Sichel no tiene por qué alinear a los parlamentarios; nosotros nos debemos a las personas que nos eligieron, no nos debemos al candidato, entonces yo no voy a seguir a un candidato presidencial".

"Yo voy a ver si mi gente en La Araucanía necesita o no necesita, y de acuerdo a cómo salga el proyecto -porque no está redactado-, el tema hay que abordarlo, ese es el punto central", dijo.

"El ideal es que este retiro no pudiera hacerse este año, sino que en marzo del próximo año para no apretar la economía", agregó Mellado.

En este marco, la diputada Paulina Núñez (RN) afirmó que votará a favor del cuarto retiro cuando sea revisado en la sala. La congresista es integrante permanente de la Comisión de Constitución, pero ayer, durante la votación en general, no estuvo presente en la sesión y fue reemplazada por Karin Luck (RN), quien votó en contra.

"Así como lo he dicho en las semanas anteriores a la discusión, voy a votar a favor del cuarto retiro de los fondos de pensiones en la sala la próxima semana, que es donde me corresponde", afirmó Núñez en su cuenta de Instagram.

"Yo formo parte de la Comisión de Constitución, pero en algunas sesiones, en algunos días, hay diputados que me reemplazan cuando no puedo asistir, y no puedo manejar ni pedirle a un diputado que vote de una u otra forma", agregó la legisladora.

"Voy a responder por mi voto y mi voto será a favor de este cuarto retiro que, no tengo ninguna duda, va a ir en apoyo de las pymes, de la clase media y de personas que hoy día no necesitan endeudarse para pagar sus deudas o salir adelante", sentenció.