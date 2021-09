Implementan mejoras para trabajadores de Aseo y Ornato en municipio de Chillán

REGIONAL.- (Comunicado).- Se trata de la disposición de un total de 6 containers destinados a comedores, camarines y baños para las cuadrillas de terreno de la unidad de aseo y ornato, quienes carecían de estos servicios en su lugar de trabajo.

Juan Carlos Pino, perteneciente a la cuadrilla de poda, explicaba al contemplar la llegada de los containers la relevancia que tenía para su grupo de trabajo. “Nosotros dependíamos de lo básico, por lo que significa un gran adelanto y una mejora que agradecemos profundamente”, dijo sobre los trabajos que finalizan esta semana.

La medida fue aprobada en sesión extraordinaria del Ilustre Concejo Municipal el pasado 26 de julio debido a que sin estos espacios no se daba cumplimiento de la medida sanitaria DS 594/99 del Ministerio de Salud.

“Al llegar al Municipio nos encontramos con esta situación y con el apoyo del Concejo Municipal dimos prioridad a su resolución. Muchas de estas personas han cumplido roles claves de ayuda a la comunidad en pandemia y no nos parecía aceptable las condiciones en las que estaban trabajando, pues no solo no cumplían con los estándares mínimos, sino que también ponía en riesgo su propia salud e integridad física”, señaló el alcalde Camilo Benavante.

Estos containers son utilizados frecuentemente como espacios útiles para el desarrollo de infraestructuras rápidas de edificar e instalar. En el caso de las dependencias de Aseo y Ornato, estos serán utilizados para dos comedores modulares, dos vestidores y dos baños.

El director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Ricardo Montolivo, indicó que esta es una de las primeras inquietudes manifestadas a la nueva administración comunal, la cual fue resuelta oportunamente. “Se trata de una importante mejora para la comodidad de quienes trabajan esforzadamente en el aseo y mantención de nuestra ciudad”, indicó.

Cada módulo está compuesto por planchas galvanizadas pintadas exteriormente color blanco, envigado metálico de piso, paneles exteriores formados por planchas de acero corrugadas galvanizados de 0.6 mm, pintura de poliéster, aislación térmica en paredes en base a poliestireno expandido rígido, puertas metálicas, equipadas con cerradura de seguridad, ventanas de aluminio, paredes interiores y cielo, en fibrocemento esmaltadas en color claro, instalación eléctrica luminarias fluorescentes, entre otros detalles según su uso.