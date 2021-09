La fake news: “República de Chile”

LOCAL.- Fue la sancarlina y constituyente, Carolina Sepúlveda quien se encargò de aclarar la burda mentira que se hizo circular en redes sociales, sobre que los constituyentes eliminaría el concepto “República de Chile”.

Carolina Sepúlveda estuvo la noche de este martes en el programa de noticias que SC Online transmite a través de su canal de Youtube, en Twitter y en Facebook Live.

La constituyente contó cómo surgió esta mentira que luego corrió por las redes sociales.

“La comisión de reglamento debía evaluar un articulado y en el segundo párrafo decía que quienes nos mandataron a hacer nuestros trabajo era la República de Chile. Esos dos subgrupos que estaban en la comisión hicieron ver que no era un mandato de la República, no hay un contrato con el Estado, sino que nosotros fuimos elegidos mediante elección popular y por tanto quienes nos convocaron es el pueblo chileno, y en el marco de la integración de los pueblos originarios, quienes nos convocaron fueron los pueblos de Chile. Entonces, dijeron, no corresponde acá en este párrafo, la frase la República de Chile y coloquemos que nos mandataron a estar en este cargo los pueblos chilenos”.

Inmediatamente surgieron versiones interesadas en descalificar el trabajo de la constituyente y no fueron pocos los sancarlinos que creyeron en mensajes de facebook que aseguraban que la convención constituyente eliminaría el concepto “República de Chile”, lo que claramente nada tiene que ver con dejar establecido en ese párrafo, que quienes mandataron a estos 155 chilenos es precisamente su pueblo.

Carolina Sepúlveda agregó:”Es claro que nosotros no podemos cambiar la República ni la bandera, el himno y no es eso. Lo que queremos es integrar simbología a la nueva constitución, porque la constitución actual lo único que reconoce como símbolos patrios es la bandera y el escudo nacional, pero si estamos hablando de pueblos de Chile y estamos reconociendo que hay siete escaños reservados a los pueblos indígenas, que eran los primeros habitantes de es tas tierras, obviamente sus banderas que representan a esos pueblos, también debieran ser emblemas nacionales, es solo eso” cerró la constituyente Carolina Sepúlveda.