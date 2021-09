Alcalde : " No converso más con esta directiva (feriantes)"

LOCAL.- El origen del problema es el proyecto de techado de la Feria Libre, originalmente por 1.800 millones de pesos, donde inicialmente surgió una diferencia entre el terreno entregado para la obra y lo efectivamente disponible, luego que los estudios (hechos por el municipio) consideraran una parte que había sido solicitada a Bienes Nacionales por un particular. La empresa constructora denunció el caso y la obra se encuentra paralizada desde fines del 2020.

El sábado pasado el alcalde Gastón Suazo concurrió al recinto de la feria libre para entrevistarse con los feriantes y darles a conocer en qué situación se encuentra el proyecto de techado de la feria libre. En el lugar y al darse cuenta que el ánimo no era el más apropiado propuso postergar la reunión para otro día y lugar, sugiriendo una asamblea en el Centro Cultural, lo que sumado a la comitiva que le acompañaba, provocó reacciones de feriantes que a viva voz comenzaron a insultarlo. Acompañado de los dirigentes avanzar hasta la calle de salida, pero el diálogo se hizo insostenible y los gritos fueron en aumento hasta que la autoridad debió salir del lugar en un vehículo policial.

Este lunes al mediodía el alcalde eligió una radio para llamar a y dar a conocer su versión.

Según el alcalde el incidente generado el sábado fue originado por tres o cuatro personas. “En realidad esto no tiene nada que ver con los feriantes, sino que con tres o cuatro personas de la directiva que en ningún caso representan a todos los feriantes”. También sacó el problema del ámbito técnico en el diseño del proyecto y dijo que este corresponde a un grandísimo error de la anterior administración. Dijo que el proyecto estaba hace un mes en el gobierno regional para su reevaluación, ya que ahora es un proyecto distinto al original. También dijo que de los 2 mil millones originales hoy el proyecto costaría unos 2.800 millones de pesos.

Dijo que ha recibido denuncias de matonaje en la feria libre, por lo que el municipio intervendría para generar disciplina dentro de la feria, pensando en lo que viene “un tremendo proyecto”. A reglón seguido y de acuerdo a lo ocurrido el alcalde aseguró que no conversará más con la actual directiva de la feria libre “Yo en lo personal, repudio esta acción, no estoy para nada de acuerdo. En este contexto no converso más con esa directiva, porque ya está claro que no quieren, yo no voy aceptar que me impongan nada” y agregó que lo hará extensivo al concejo municipal que sesionará este miércoles.

Consultado sobre una fecha próxima de que se reinicien las obras de este proyecto paralizado, el alcalde dijo que era imposible estimar, pero el proyecto quedará mejor, con estacionamientos y salida a Tomás Yávar, explicó.

Finalmente rechazó lo ocurrido señalando que no habían increpado a Gastón Suazo, sino a la primera autoridad comunal “me faltaron groseramente el respeto”.

Aun cuando se esperaba la entrega de un comunicado oficial por parte de la Alcaldía a todos los medios, el alcalde prefirió dar a conocer su versión en un solo medio y a manera improvisada.