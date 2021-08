Concejales escuchan a dirigentes y recomiendan análisis jurídico de proyecto fútbol postpandemia

LOCAL.- Luego del rechazo a la propuesta del alcalde de entregar una subvención de 24 millones de pesos para que las cuatro asociaciones realicen un campeonato de fútbol postpandemia, la mayoría de los concejales estuvo por analizar la situación en general del fútbol a través de los dirigentes de cada asociación.

En la cita estuvieron presentes los concejales Daniel Pizarro, Rafael de la Cuadra, Jorge Silva, Lorena Polanco, Daniel García y Pedro Méndez. Por el fútbol, Francisco Contreras (ANDABA); Pablo Gajardo (FUSEC); Luis Hernández (ANFA), y Mario Reyes (ALFUR).

La conversación de los dirigentes de las cuatro asociaciones de fútbol con los concejales de la comisión de deportes, permitió advertir una serie de situaciones que deben sortear los dirigentes y también quedó en evidencia el proyecto que claramente requiere una mejor elaboración.

Los dirigentes hicieron ver su trabajo gratuito para el desarrollo del fútbol y dijeron que sus gastos eran mucho mayor a lo que reciben como aporte municipal.

También quedó en evidencia que de amateur el fútbol local tiene cada vez menos, toda vez que, no solo se debe pagar los honorarios a los árbitros, sino que se debe pagar por varios materiales, servicios, y aun cuando no se reconoce, hay pago a jugadores. Claramente los clubes deportivos no generan todos los recursos que necesitan.

Que los campeonatos tengan los mismos gastos fue una de las inquietudes, como tampoco está claro en qué se gastaría los recursos que se pide al municipio. Que para hacer un campeonato Pos-pandemia pagarían tres millones de pesos en arbitraje cada asociación, trofeos por 2 millones de pesos, Lavado de implementación por 2 millones, transporte por 2 millones de pesos son algunas de las cifras que aparecen repetidas en los costos de cada asociación para realizar el campeonato de fútbol amateur postpandemia.

Realizar este campeonato tendría unos 10 mil beneficiarios directos, que serían los deportistas, y, unas 20 mil personas como beneficiaros indirectos que serian los familiares de los deportistas, aseguran los dirigentes.

Los representantes de las cuatro asociaciones de fútbol se quedaron hasta el final de la sesión, donde se escuchó un informe de finanzas que dejó en evidencia que hay asociaciones que han retirado recursos por actividades no realizadas hasta la fecha y por tanto no pueden pedir, para un mismo fin y año, sin rendir lo anterior y se confirmó que cada asociación vive una realidad distinta, ante lo cual la uniformidad de la petición perdió fuerzas.

Finalmente los ediles acordaron pedir un informe jurídico y plantearan que es el alcalde quien debe realizar una nueva propuesta, dado que la anterior que proponía entregar 24 millones de pesos a las cuatro asociaciones para la realización de un campeonato postpandemia, fue rechazada.

Es evidente que entregar o no recursos al fútbol no es el tema de fondo, se debe apoyar a las asociaciones para que desarrollen una actividad sustentable y no dependan de aportes externos como base de su financiamiento. Invertir en capacitación dirigencial surge como respuesta, sin embargo el populismo acecha.