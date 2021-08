Concejo analizará esta semana caso del Liceo Agrícola y subvenciones para el fútbol

LOCAL.- Aún no se conoce por qué la Alcaldía insiste en desafectar cinco loteos del predio del Liceo Agrícola para posteriormente dedicarlo a otras actividades que no son agrícolas, como tampoco hay claridad por qué esta administración, al igual que la anterior, no cumple con lo ordenado por la Contraloría y cierra un camino irregular que se construyó dentro del predio del Liceo Agrícola.

Se esperaba que el alcalde Suazo retire su propuesta de realizar un cambio de uso de suelo de tierras agrícolas para destinarlas a otro fin, mediante la subdivisión de cinco lotes que le permitiría posteriormente al municipio solicitar comodatos de esos cinco lotes para otros fines, que no son agrícolas.

Si el compromiso es entregar terrenos a los clubes para canchas de fútbol, por qué no hacerlo en otros predios que no sean de uso agrícola y que no afectan a este Liceo, el cual al igual que todos los demás establecimientos educaciones seguirán funcionando solo con otra administración.

El tema debería ser nuevamente abordado por el concejo municipal esta semana luego que se conociera de una nueva propuesta del alcalde Suazo para los clubes de fútbol local, esto es la destinación de 24 millones de pesos para la realización de campeonatos.

Como hemos informado el alcalde Suazo pretende que el concejo municipal apruebe, para cada una de las asociaciones de fútbol (cuatro), seis millones de pesos, lo que suma $24 millones de pesos.