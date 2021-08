Piden informar a la comunidad situación de millonarios proyectos detenidos

LOCAL.- Aun cuando no hay respuestas concretas todavía, ediles plantearon la necesidad de informar a la comunidad el actual estado de dos proyectos emblemáticos, el polideportivo y la techumbre de la feria libre.

Lo que se ha informado al concejo es que la ejecución del proyecto del Polideportivo POR MÁS DE $2.400 000 se encuentra paralizada. El proyecto cuyo diseño no consideró las napas de aguas subterráneas existentes en el lugar, está siendo reevaluado, lo que determinará si se continúa con el proyecto en ese lugar. Aquí hay un costo que no se ha dado a conocer, debido a la paralización y actualización de costos, lo que pone en riesgo el financiamiento por parte del IND, ya que no se estaría cumpliendo el convenio.

El proyecto de techumbre de la Feria Libre se encuentra en la Contraloría y se está a la espera de lo que indique ese organismo de control. La reevaluación del proyecto Construcción Techumbre Feria Libre que es un FNDR 2020, por un monto de M$ 2.105.000, se elevaría por sobre los M$ 2.900.000, lo que ahora depende de organismo y fondos externos.

En suma ambos proyectos, cuyas fallas en su diseño estarían dentro del propio municipio, dependerán ahora que los organismos externos que aportaron recursos estén dispuestos continuar y aumentar estos aportes.