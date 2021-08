Sancarlina contó a TV Chilena cómo fue terremoto en Haití



Y reactivó campaña solicitando ayuda para su centro de rehabilitación LOCAL.- La sancarlina Consuelo Alzamora vivió el sábado último el terremoto de 7,2 grados que afectó a Haití y a través de una entrevista televisiva contó lo ocurrido, mientras paralelamente reactivó su campaña de ayuda para el centro de rehabilitación que dirige en ese país.

Detalles sobre cómo fueron las horas posteriores al sismo en Haití, contó en una entrevista con megavisión la sancarlina Consuelo Alzamora, quien señaló: "estamos bien, pero cansados. La noche de ayer (sábado) fue dura debido a las réplicas".

En esa línea, comentó que "estábamos en nuestra casa, en donde tenemos una sala de rehabilitación pediátrica. Nos fuimos a dormir ahí y empezaron las réplicas".

Por ese motivo, la mujer y su familia se fueron a dormir al patio, pese "al factor calor y mosquitos", lugar en donde empezó un nuevo sismo de 6 grados.

"No tienen cultura del tsunami"

Consuelo expresó que se asustaron tras la serie de réplicas, ya que están cercanos al mar y en la ciudad no cuentan con información: "(Los haitianos) no tienen la cultura del tsunami. Yo prefiero no arriesgarme y les digo a mis vecinos traten de irse un poco más arriba, porque estamos muy cerca del mar", indicó.

Consuelo Alzamora que dirige en Haití un centro de reahabilitación, donde ayuda a niños, jóvenes y adultos con discapacidad, reactivó con más fuerza su campaña de ayuda para este se centro y está pidiendo colaboración para lo cual los interesados pueden hacer su aporte en la cuenta vista del BancoEstado Nª51770448208 Rut: 65.161.511-9 nombre: Fonten Chile. Correo: sancarlosporhaiti@gmail.com