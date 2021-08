"Discurso patético": Diputadas critican intervención del Gobierno en debate sobre el aborto

NACIONAL.- (Meganoticias).- Luego de la votación en la que se rechazó en general el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación, el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez, realizó una polémica intervención que generó una serie de críticas por parte de las diputadas de la comisión de Mujeres y Equidad de Género.

¿Qué dijo Pavez?

"Estamos a favor de la vida desde la Concepción hasta el fin de la misma. Estamos a favor de defender la vida de las personas que producto de la concepción tienen el derecho a la vida, a la libertad, al desarrollo espiritual y material, y no creemos que el aborto sin causales, que eso es lo que se está discutiendo en este proyecto, disfrazado de algunos eufemismos, sea un camino para el bien común de Chile", aseveró la autoridad.

"Efectivamente las mujeres tienen derechos, pero quiero decir con mucho respeto que la causa del aborto no es patrimonio de todas las mujeres (...) Hay muchísimas mujeres a lo largo de Chile que han dado su vida para defender de la vida desde la concepción hasta la muerte natural", recalcó.

Finalmente, indicó que: "Si bien es cierto que las personas tienen derecho sobre su propio cuerpo, no es así sobre el de otras personas. Y en lo que no queda ninguna duda en la ciencia, es que en el minuto en que se produce la concepción hay un ser humano distinto, del cual el Estado de Chile tiene que hacerse cargo de acompañar, asegurar su crecimiento y su desarrollo".

Discusión en la comisión

Tras las declaraciones de Pavez, la diputada Maya Fernández (PS) manifestó que: "Yo no comparto ni un tercio de lo que dijo el subsecretario, ni tampoco la forma".

Sin embargo, fue interrumpida por María José Hoffman (UDI) quien le señaló: "No tenemos que opinar si la compartes o no".

Debido a esto, Fernández solicitó no ser interrumpida, pero la parlamentaria UDI continuó hablando, alegando porque Maricela Santibáñez (PC) había intervenido en medio de la exposición del subsecretario.

"Discurso patético"

Una vez que se ordenó la comisión, la legisladora socialista prosiguió: "Habría esperado que el Ejecutivo hablara del proyecto, que la ministra hubiese venido durante el proyecto a hablar del proyecto y no al final. Este fue un discurso político".

"Solo decir que es lamentable ese discurso patético", sentenció.

Ante esto, Hoffman aseveró: "Yo pido respeto. No podemos hablar de discursos patéticos".

Posteriormente la parlamentaria de Chile Vamos complementó: "Yo lo único que quiero pedir es que no existan descalificaciones a opciones distintas. No me parece que referirse a la opinión de un subsecretario, ni de nadie que venga a exponer, tenga que tener adjetivos como lo que acaban de decir que es una presentación patética".

"Descubrí desde el año en que nací que tengo derechos"

Por su parte, Santibáñez expuso: "Yo me quiero referir específicamente al descubrimiento que hace el señor Pavez al decir que las mujeres tenemos derechos".

En ese sentido, apoyó los dichos de Fernández, asegurando que: "Creo que así como se exige respeto a como nos referimos a quienes están haciendo una intervención, también es necesario pedirle al subsecretario que respete a cada una de las mujeres que estamos aquí presentes, en su forma de cómo explica su posición".

"Faltarle el respeto a las mujeres, de la forma que lo hace el texto de él, es una forma a la que hay que llamarle la atención para que se respete a las parlamentarias que estamos acá, porque yo creo que descubrí desde el año en que nací que tengo derechos", concluyó.