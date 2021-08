Experto en sequía advierte: Chile debe ser declarado en “emergencia climática”

AGRO.- (eldinamo.cl).- En conversación con EL DÍNAMO, Patricio González, Agroclimatólogo de la Universidad de Talca, señala que el país debería tener un ministerio de Cambio Climático para enfrentar esta catástrofe ambiental.

Chile atraviesa por una alarmante crisis hídrica que en las últimas décadas se ha agudizado producto del cambio climático. La sequía se acrecentó de la mano de la reducción de las precipitaciones, dejando al país ante una “emergencia climática”.

Actualmente, Chile cuenta con 101 cuencas hidrográficas, es decir, 101 estanques naturales de donde sacar agua. Sin embargo, hasta la fecha, existen 49 comunas con escasez hídrica, lo cual se traduce en que no hay suficiente agua para todos.

El impacto del cambio climático ha posicionado a Chile como uno de los países que proyecta mayor estrés hídrico hacia el 2040, según indica el Estudio Global elaborado por Worl Reseurces Institute.

Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca, señala a EL DÍNAMO que “el país debería tener un ministerio del Cambio Climático. Es la única forma para poder tener recursos y enfrentar este desastre. En la década del 90′ el cambio climático venía detrás de nosotros, nos alcanzó el año 2000 y ahora estamos sobrepasados”.

“Emergencia Climática”

González fue contundente al afirmar que si no se toman ahora mismo decisiones políticas para detener esta catástrofe ambiental, puede que en un par de años ya sea tarde. “La decisión de decretar Emergencia Climática debe ser ahora para no quedar sin agua el 2025”, sentencia.

“Hace 14 años tenemos una mega sequía que afecta principalmente a la zona agrícola entre Valparaíso y Chillán, además de un déficit de 80% de nieve. Hay falta de agua en todo el país, comunas que se abastecen de camiones aljibes, intensas olas de calor durante el año y los embalses no están en su plena capacidad. Todos estos factores han generado un debacle ambiental”, explica.

El “estado de Emergencia Climática” es decretado por el Gobierno como respuesta a la crisis climática. Específicamente involucra la adopción de medidas para lograr reducir las emisiones de carbono en un plazo determinado y ejerce presión en la comunidad y en las autoridades para que se tome conciencia sobre la situación de crisis ambiental existente.

“Aunque no ha sido declarada oficialmente, en Chile estamos viviendo una Emergencia Climática, por lo que las autoridades debieran declararla ahora ya, porque estamos realmente al límite”, sentenció el agroclimatólogo.

“Luego de ello, a corto plazo se debe hacer la recarga de acuíferos, proyectar la reutilización del agua de mar, reciclar agua servidas y hacer una buena gestión de las cuencas hidrográficas. Son proyectos que se pueden hacer en la actualidad para no llegar a la crisis hídrica que es cuando el agua falta de tal manera que hay que hacer racionamiento del agua potable”, indica Patricio González.

Embalse Los Aromos

El Gran Valparaíso y el Litoral Norte cuenta con el Embalse Los Aromos, una obra de ingeniería que dará un mejor respaldo frente a la mega sequía que afecta a la región y representa una solución estructural al 2040 para más de 1 millón de personas de la Región de Valparaíso.

Se trata de la innovadora conducción reversible Aromos-Concón, que conecta directamente al embalse con la planta de Esval en Concón. Esto permite hacer un uso 100% eficiente del agua acumulada en el embalse y recargar el embalse bombeando agua desde el Aconcagua durante los meses de invierno en que esta llega a la desembocadura para perderse en el mar.

“Con los excedentes del río Aconcagua, se asegura el agua que antes se perdía en el mar y se ocupa como agua potable. Esa es una medida concreta, inteligente y rápida que soluciona los problemas hídricos de una región en particular”, destaca el agroclimatólogo de la Universidad de Talca.

“Lo que ocurre en el embalse Los Aromos debiera replicarse en la región del Bío-Bío, y en el Maule para no seguir perdiendo el agua en el mar durante los inviernos. Si no invertimos plata e inteligencia, viviremos lo que pasó a Sudáfrica en el día ‘cero’, cuando se abrió la llave y no salió ni una gota de agua”, alertó González.