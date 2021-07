“Se debiera transparentar el acuerdo Astaldi - MOP en el caso Punilla”



Arquitecto Miguel Ángel Aguayo abordó el caso en SC Online.

Esta semana se conoció la noticia del término anticipado del contrato entre la empresa Astaldi y el MOP para construir el embalse Punilla, por acuerdo de las partes.

Un error de cálculo del MOP, que hacía inviable el proyecto terminó con la disputa entre las partes, mientras en la zona la noticia recién comienzan a surgir reacciones.

El Arquitecto Miguel Ángel Aguayo, quien desde hace años venía planteando anomalías en dicho contrato y especialmente la forma de operar del MOP en la zona, analizó este jueves la “Muerte anunciada” del proyecto “Punilla” en nuestro programa de noticias, que diariamente realizamos a través del canal Youtube, Periscope y Facebook Live.

Solo se ha anunciado la extinción del contrato, pero no ha sido posible aún conocer los detalles de este término anticipado y por tanto las cifras involucradas.

Aguayo comenzó diciendo: “Yo hace mucho tiempo que venía diciendo que el proyecto tenía problemas, me he llevado varios calificativos no muy agradables de mis propios congéneres y correligionarios de mi propio partido (RN), pero la verdad es que esto viene “haciendo agua desde el primer día. Yo creo que fue el primer día cuando se les ocurrió hacer este convenio para hacer este embalse”.

Al referirse a la noticia de la extinción del contrato, dijo: “Estos acuerdos no son gratis. Ojalá que se transparente el acuerdo y que se dijera “Astaldi se va con tanta plata en el bolsillo o se fue con tanta plata menos en el bolsillo. Aún es prematuro, ya que no han salido desde el MOP documentos oficiales de este acuerdo”.

Para Aguayo el término del contrato debió haber sido por sanción y no por acuerdo. “Yo tengo mis serias dudas que una empresa que postula a una concesión para 600 millones de metros cúbicos, hechas las topografías primarias, venga después de 2 años a decir que la topografía le da menos capacidad que la indicada en el proyecto”.

También se refirió a las consecuencias de esta acción y dijo que hay 1.700 hectáreas hoy que serán 2.200, inhabilitadas. Vive gente en el lugar que no debería estar, ya que está expropiada y que se quedaron allí por acuerdos con la empresa, ya que todavía no solucionan el problema de la masa ganadera, para los afectados con el proyecto.

Sobre la empresa Astaldi, Miguel Ángel Aguayo señaló “La empresa no tenía hecha la ingeniería de detalles, todavía no aparece y tampoco solucionó el tema de la masa ganadera que es parte de su responsabilidad en el plan de compensación.

“La empresa no llegó a los 40 mil millones de pesos de capital, que había logrado 14 y que le faltaban 26 mil millones. Le hicieron efectiva una garantía por 12 mil millones y tenía que poner 26 mil millones más. Debía hasta julio, 8 mil millones en multas y esto suma 65 mil millones de pesos, unos 90 millones de dólares, que es un tercio aproximadamente, del presupuesto que son 301 millones de dólares”.

Aguayo dijo que había advertido en todos lados los errores, que no le dijeron al presidente Piñera del problema y lo inducían a anunciar “que el embalse parte el próximo mes”. Que frente a esta situación y la elaboración de una nueva constitución, hace muy difícil proyectar, por ahora, una solución para iniciar un nuevo proyecto, el cual deberá “partir de cero”.