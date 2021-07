Se pierden casi 1.000 millones de toneladas más de alimentos de lo que había estimado

AGRO.- (Infocampo.com.ar).- Un trabajo del Fondo Mundial para la Naturaleza y la cadena de supermercados Tesco ajustó las estimaciones sobre lo que se pierde y desperdicia de comida. El impacto ambiental.

El Fondo Mundial para la Naturelza (WWF, por su siglas en inglés) y Tesco, la cadena de supermercado más importante del Reino Unido, publicaron “Enviado a la basura”, un nuevo informe que cuantifica la cantidad total de alimentos perdidos en las granjas a nivel mundial.

Este trabajo es revelador porque se estima que, 2.250 millones de toneladas de alimentos no se consumen en todo el mundo cada año. Eso es un aumento de aproximadamente 1.000 millones de toneladas más por sobre las estimaciones que se había establecido en 1.300 millones de toneladas desperdiciadas cada año.

Las nuevas estimaciones indican que, de todos los alimentos cultivados, aproximadamente el 40 por ciento no se consume, lo que es más alto que la cifra estimada anteriormente del 33 por ciento.

El informe “Enviado a la basura“ se trata de la primera cuantificación de las pérdidas totales de alimentos en la granja desde el 2011 y combina datos actualizados sobre la pérdida en las cadenas de suministro y el desperdicio en el comercio minorista y el consumo.

No solo es abrumador el volumen de alimento que se desperdicia cada año, sino su impacto ambiental.

La producción utiliza una gran cantidad de tierra, agua y energía, por lo que los alimentos desperdiciados tienen un impacto significativo en el cambio climático.

El estudio del Fondo y Tesco demuestra que, a partir de los mayores desperdicios, existe una contribución gases efecto invernadero de, aproximadamente, el 10 por ciento de todas las emisiones, lo que es equivalente a casi el doble de las emisiones de gases producidas por todos los automóviles conducidos en los EE.UU. y Europa en un año. Este dato, además, también supera la proyección anterior del 8%.

Factores

Al explorar los factores que contribuyen a la pérdida de alimentos, “Enviado a la basura” también anula la creencia arraigada de que la pérdida de alimentos en las granjas es un problema únicamente en las regiones menos ricas, con niveles más bajos de industrialización.

Del trabajo se desprende que las pérdidas per cápita en las explotaciones agrícolas son generalmente más altas en las regiones industrializadas.

“Más del 50 por ciento de los alimentos que no se consumen se pierden en las granjas, pero esto no es solo un problema en las regiones en desarrollo. Nuestro trabajo nos demostró que se pierden más alimentos en las granjas per cápita en cadenas de suministro muy avanzadas como Estados Unidos y Europa”, destacó Pete Pearson, líder de la iniciativa mundial de pérdida y desperdicio de alimentos del Fondo.