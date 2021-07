Expertos UdeC advierten una leve alza de contagios en la provincia de Punilla

LOCAL.- (ladiscusion.cl).- El nuevo informe semanal del Equipo de Proyecciones Covid-19 de la Universidad de Concepción destaca que las regiones de Biobío y Metropolitana, y a nivel país, continúan con la disminución de contagios, sin embargo, advierte que en la región de Ñuble, la provincia de Punilla muestra un quiebre en la tendencia a la baja, lo que se debe corroborar en los próximos días.

“Hay un cambio de comportamiento en la provincia de Punilla que repercute en la región de Ñuble. Fue difícil modelar este quiebre porque fue como muy rápido, lo cual significa en particular que la tasa de contagio si bien disminuyó esta semana de 0.56 a 0.49 no alcanza a tomar este quiebre que se produce en los últimos días, entonces no le pondría mucha importancia a ese dato”, explica el doctor en Ciencias de la Ingeniería, Julio Aracena. (Foto: Mauricio Miranda).-

El académico sostiene que el motivo de esta alza de casos podría estar relacionada a una situación particular como un foco de contagio en una empresa o varios focos familiares.

“Puede ocurrir que en una empresa se infectaron de golpe 20 o 30 personas pero ya la semana siguiente eso no va a estar, así que podrían volver al curso normal de descenso de casos pero no sabemos qué fue lo que pasó, si no es un foco sino que en realidad se debe a distintos focos de contagios, entonces podría ser algo mayor y ahí hay que poner mucha atención a lo que va a ocurrir la próxima semana en Punilla particularmente”, señala.

Las provincias restantes, Itata y Diguillín siguen disminuyendo sus contagios por Covid-19 y la tasa de contagio es de 0.22 y 0.51 respectivamente.

“Estas provincias deberían seguir disminuyendo el número de contagios, incluso la provincia de Itata es la que lleva la delantera en términos de cantidad de disminución del número de contagio y se está acercando rápidamente a 0 contagios, es muy probable que muchas comunas en estos días no tuvieran casos de contagio en la provincia de Itata porque está alcanzando realmente niveles muy bajos. Diguillín no porque es la que tiene más población entonces eso es mucho más difícil de conseguir, pero ya está bordeando los 5 casos por cada 100 mil habitantes, lo cual es súper positivo”, subraya Aracena.

Agrega que el quiebre en la baja de casos de Punilla se reflejará con un leve aumento en el número de contagios en la región de Ñuble, por tanto, para la próxima semana se promedia cerca de 50 casos nuevos diarios. La semana anterior el promedio de contagios diarios fue de 40 casos.