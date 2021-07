Explican al concejo por qué bono de director (S) es del doble de su sueldo

LOCAL.- La condición de suplente en el cargo del nuevo Jefe del Desamu, provocó discusión en el concejo municipal hasta donde llegó una modificación presupuestaria para otorgarle un bono de $1.700.000 mientras su ingreso es de unos 980 mil pesos.

El caso fue aclarado por el director de Control, quien dijo que la situación se da porque la condición de Gerardo Villagra, es de reemplazante por solo seis meses y en el siguiente concurso deberá acreditar experiencia, la cual hoy no tiene dado que su profesión y experiencia es en otros ámbitos, se dijo.

Hasta antes, el Desamu establecía una asignación de responsabilidad de un 40% del sueldo al titular pero que en este caso no le sería aplicable por su condición de reemplazante, que no tiene asignación de responsabilidad, por lo que la actual administración propuso asignar una asignación de responsabilidad del monto señalado.

El director de Control, intervino en el concejo para señalar: “La situación particular está determinada porque él no tiene la experiencia, pero tiene la responsabilidad, entonces la asignación no se basa en una mejora remuneracional, sino que en la responsabilidad que implica el cargo. Por lo tanto, la que hoy día existe que es de un 40% del titular no le es aplicable porque él tiene la tipificación de reemplazante y eso es tan circunstancial porque solamente el reemplazo puede ser por seis meses o sea va a ser precario sí o sí, y, para postular al cargo obviamente que él va a tener que acreditar experiencia…”.

Ricardo Parra reiteró finalmente que no se trataba de nivelar sueldo, sino de asignarle este porcentaje como asignación de responsabilidad por no ser el titular.