Apoderados divididos por retorno a clases presenciales: "No me siento capaz para mandarla aún"

NACIONAL.- (Meganoticias).- Este lunes 26 de julio marcará el regreso a clases de una parte de la comunidad educacional tras las vacaciones de invierno. Para esta jornada se esperan además que nuevos establecimientos retomen la actividad presencial siguiendo las modificaciones del plan Paso a Paso.

Cabe mencionar que, entre otras disposiciones, ahora colegios y jardines infantiles podrán funcionar presencialmente no obstante las comunas en las que estén se encuentren en la Fase 1 de Cuarentena, pero solicitando la autorización al Mineduc.

La situación genera divisiones entre los apoderados, ya que no todos están de acuerdo con que estén dadas las condiciones para enviar a los menores al colegio.

En el marco de la entrevista al sicólogo y experto Felipe Leccanelier, Meganoticias recogió la opinión de apoderados sobre esta situación.

"No deberían volver"

Una apoderada planteó: “La verdad es que mi opinión es que no deberían volver a clases, es un estrés adicional a la pandemia. No deberían volver y yo no la voy a mandar”

“Mi miedo es que se contagien, es difícil que no sociabilicen tocándose o abrazándose. Un mensaje al ministro de Educación es que no retornen a clases”, agregó.

Otra apoderada, madre de una menor en primero básico, expuso las dificultades que ha enfrentado con el aprendizaje de su hija durante la pandemia.

“Uno tiene que ser el apoyo de mamá y profesora, es importante enfocarse en la salud mental de los niños. Tengo la desconfianza aún para enviarlas de manera presencial”, sostuvo.

En cuanto a la necesidad de mantener ventilados los ambientes, expresó que “mandar a niños chicos a enfriarse en las mañanas no es bueno. No me siento capaz para mandarla aún”.

Por otro lado, una mujer abuela de una menor estudiante, sostuvo que “online no es como estar en el colegio. Yo voy a mandar a mi nieta, es mi decisión porque no pueden estar todo un año encerrada en la casa”.