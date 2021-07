No se continuará con la construcción de puentes en base a cajones de hormigón

Puente en calle Gral. Venegas

LOCAL.- En la última sesión ordinaria del concejo municipal el alcalde Suazo informó que había tomado la decisión de paralizar las licitaciones de dos puentes, diseñados con cajones de hormigón por falta de seguridad-indicó- sin entregar detalles de cuánto se retrasarían los proyectos y costo adicionales que estos tendrían.

En una extensa explicación el alcalde comenzó por recordar que el municipio había licitados el diseño de tres puentes urbanos (Gral. Venegas, Roble y Carrera) ejecutándose el primero mediante un sistema de cajón de hormigón, sistema que había sido “un empecinamiento del alcalde anterior”.

Dijo que este diseño adolece de situaciones de orden técnico que habría causado muchos problemas en su ejecución y es una situación que está ahí, en el aire, con muchos elementos faltantes dijo, sin entrar en detalles.

Ante la próxima ejecución de los otros dos puentes (Roble y Carrera el alcalde Suazo dijo “NO me da ninguna confianza, no me da ninguna confianza, lo digo con mucho respeto sin ofender a nadie, pero es mi responsabilidad en esta nueva administración que asumí con absoluta convicción de lo que vamos a licitar o no. A mí los diseños de los puentes Roble y Carrera, no me dan ninguna confianza” y agregó que los había sometido a análisis con los funcionarios del municipio.

Continuó entregado antecedentes de su posición frente a este caso técnico “en definitiva no puedo autorizar la licitación de puentes donde técnicamente, faltan muchos antecedentes…”.

Reconoció que esto significaba rediseñar ambos proyectos, sin entregar antecedentes aún, ya que dijo que habrá una exposición del caso, sobre los mayores valores de estas modificaciones y sus nuevos plazos de ejecución.

El edil Daniel García pidió conocer cuánto será el atraso que sufrirán estas obras y de paso recordó la situación de los puentes en Brasil, Independencia, Maipú que requieren proyectos.