Concejo espera conocer hoy nuevas contrataciones municipales

LOCAL.- Este miércoles se espera que el alcalde de San Carlos, Gastón Suazo informe de las nuevas contrataciones en el concejo municipal.

La sesión ordinaria ha sido convocada a las 10:00 horas y dadas las condiciones imperantes en la comuna, será de manera virtual a través de internet.

En esta sesión se espera que el alcalde Suazo presente al concejo los nuevos directores que encabezarán cada una de las principales direcciones municipales.

Si bien los directores entrantes no son nuevas contrataciones, sino continuidad en el cargo, y por lo tanto no se altera el porcentaje de funcionarios de planta, a contrata u honorarios, se ha hablado además de otras nuevas contrataciones las que no estarían consideradas en el presupuesto, como por ejemplo, personal para el área de comunicaciones, situación que ha sido representada insistentemente por el director de control Ricardo Parra

Dentro de los cambios realizados por la nueva administración llama la atención el caso del Relacionador Público Ramón Saldaña, trasladado a la secretaria municipal y quien tenía la especial tarea del protocolo, además la responsabilidad de la entrega de información pública a los medios.

Si bien ese sabe extraoficialmente que habría un equipo de prensa que encabeza el comunicador, Javier Salinas, no se sabe aún quién se hará cargo del protocolo institucional, labor que por años realizó Saldaña.

A partir del concejo municipal de este miércoles se comenzará a dilucidar las determinaciones que la nueva autoridad tome en materia de personal.