Convencional César Uribe relata comienzo de asamblea constituyente

LOCAL.- Como un proceso sanador calificó Cesar Uribe, constituyente, el discurso inaugural de Elisa Loncón, Presidenta de la Convención Constituyente. Uribe además se refirió a los hechos que se han registrado en las últimas horas.

La noche de este lunes, al cierre del programa informativo de SC Online, vía telefónica, el constituyente Cesar Uribe se refirió a las palabras iniciales de Elisa Loncón: “Fue un proceso sanador para muchas personas, incluyéndome. Estar ahí fue muy emocionante ver a una mujer del mundo mapuche en el centro de la convención constitucional, espacio de mayor representación ciudadana.

Ver a la lamian Elisa Loncón junto a la machi Francisca Linconao, hablando mapudungun, la verdad es que fue hermosos, sanador para el país y un mensaje hacia fuera de que, en Chile se está haciendo algo muy bueno. Este proceso tiene mucho simbolista y lo del domingo fue la primera muestra”.

César Uribe se refirió también a bochornoso hecho, del cual han responsabilizado al gobierno, de no tener las condiciones ni la implementación para sesionar. “Ingresamos y no había nada para sesionar. De hecho el Palacio del Congreso no tiene los aforos mínimos para que sesionen 155 personas.

No estaba habilitado el sistema de votación, tampoco el de audio, el sistema de tv para transmitir la sesión lo que para nosotros es súper importante que todo el proceso sea transparente. Finalmente no pudimos trabajar”.

A las horas siguientes se confirmaría esto y además desde el gobierno se dijo que tampoco este martes se podrá ya que junto con instalar deberá probar y asegurarse que todo está en condiciones para este miércoles.

Consultado sobre el trascendido de que habría sido una maniobra para impedir que la constituyente sacara un acuerdo de pedir la liberación de los presos políticos. Sobre esto César Uribe dijo: “Si, puede ser. La verdad es que es demasiado desprolijo, demasiada inoperancia que finalmente uno no entiende, las medidas Covid uno las ve en cualquier negocio de barrio, una lámina de acrílico que divida, acá no había nada”.

Dijo que desconocía cual era la situación de los constituyentes de Ñuble, que son derecha, dijo que efectivamente en el parlamento se discute el indulto para los presos “y desde nuestra posición lo que podemos hacer es manifestar nuestra posición al respecto. Posición que estamos levantado distintos constituyentes de Chile , si hay presos políticos, eso se justifica en el actuar desigual de la justicia, del Ministerio Publico que mantiene en prisión preventiva a personas hace más de un año, sin un juicio. Evidentemente que hay que revisar caso a caso, pero el planteamiento tiene que ver con la desigualdad en el proceder porque por contraparte en Chile se han vulnerado los derechos humanos, hay muertos en Chile por las protestas sociales, hay gente que ha perdido sus ojos…”.

Finalmente Cesar Uribe dijo que los constituyentes estaban enfocados en elaborar una nueva constitución y con ello una nueva sociedad chilena, más justa para lo cual requerían las condiciones mínimas con todas las medidas sanitaria y técnicas para poder sesionar.