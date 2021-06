Lucrecia Flores se despide y agradece a la comunidad

LOCAL.- (Solicitada).- Hoy es un día muy especial, es el cierre de un ciclo de mi vida como concejala en el ámbito del servicio público y político, cargo que ostenté desde el 6 de noviembre del 2004, cuando fui electa con mi primera concejalía con la primera mayoría, única mujer del concejo municipal. Prometí ante la ciudadanía de la comuna de San Carlos respetar la constitución política, las normas administrativas, las leyes y la ley orgánica constitucional de municipalidades 18. 695, que nos llama a cumplir con nuestro rol Fiscalizador y las labores propias de la concejalía, con transparencia, respeto, honestidad, respetando las normas de probidad y demás normas de la administración del estado, para el fiel cumplimiento de un servidor público electo por la ciudadanía en cargos por elección popular, en este largo camino de cuatro períodos consecutivos como miembro de este cuerpo colegiado, debo indicar que fue un recorrido muy pedregoso, de grandes desafíos y aprendizajes, pero por sobre todo cada paso que daba lo di con la firme convicción y observando y cumpliendo con el rol que la ley me mandató a través del voto de confianza y de la mano de la ciudadanía.

Dicho esto soy una agradecida de Dios, de la vida y de la ciudadanía en especial de mi electorado por haberme permitido la oportunidad y el privilegio de haber representado al género femenino por cuatro periodos consecutivos en el concejo municipal de la comuna de San Carlos como única mujer de este cuerpo colegiado, para mí fue una muy hermosa experiencia que me llenó de conocimientos, me permitió recorrer y conocer cada rincón de nuestra comuna, siempre buscando soluciones a las distintas problemáticas de nuestras comunidades y de la ciudadanía, conocí gente maravillosa que me llenó de afectos y de grandes momentos en mi desarrollo personal y como concejala. Me siento orgullosa de la confianza, cariño y respeto que la ciudadanía me ha expresado en todos estos años al servicio de la comunidad.

Al término de mi mandato me voy muy satisfecha y orgullosa de haber contribuido a mi comuna, pero por sobre todo haber sido parte de la fiscalización que logró transparentar nuestro municipio, una lucha permanente en contra de la corrupción, de las malas prácticas, tráfico de influencia, utilización de recursos públicos en beneficio particular y abusos de poder etc.; hechos que no se borran en la memoria de nuestra ciudadanía y de la historia de San Carlos.

De lo humano y divino de la vida, me llevo el cariño, el respeto y confianza de la gente, sentimientos que llevo grabado con sangre en mi corazón; colmado del cariño de mi gente linda, con la alegría y satisfacción de saber que puedo caminar por las calles de mi querido San Carlos muy tranquila y con la conformidad de haber servido a la comunidad y no haberme servido de la municipalidad. Solo puedo decir que cuando pones el corazón en lo que hacemos todo es posible y no imaginan cuánto cuesta hacer visible lo invisible en el servicio público y en la política. No tengo palabras para expresar mi gratitud afectos y mis sentimientos hacia los ciudadanos y ciudadanas de mi comuna por la confianza depositada a esta humilde servidora pública, soy y seré siempre una bendecida de Dios por todo y tanto que la vida me ha brindado.

Seguiremos trabajando juntos y construyendo los destinos de San Carlos, desde otra instancia, siempre estaré disponible para ustedes, por mi esencia, compromiso y vocación de servicio.

Las servidoras públicas y autoridades pasamos y las instituciones quedan y prevalecen en la vida , pero quedan las huellas y las semillas germinan cuando siembras en buena tierra y las cuidas con amor, humildad, sabiduría y respeto.

A don Gastón Suazo nuevo alcalde y amigo, mis mejores deseos de éxito en su gestión en su mandato ciudadano, a los nuevos integrantes de este concejo, mis mejores deseos de éxito y prosperidad para ustedes y nuestra comuna.

Un especial reconocimiento a Lorena Polanco por su elección y por ser quien representará a nuestro género, todo mi apoyo y solidaridad para ella.

Gracias a cada una de las direcciones municipales y cada funcionario y funcionaria de nuestro municipio y de todos los servicios públicos del estado por su apoyo en cada gestión que realicé en estos 16 años y medio, gracias amigos, amigas, vecinos y vecinas de San Carlos, me retiro con el deber cumplido de concejala: gracias totales de su concejala amiga, Lucrecia Flores Rodríguez, un abrazo gigante.