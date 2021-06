Nutricionista confirmó que entrega de Milo no sería recomendable

LOCAL.- Ante la solitud de recursos municipales para la entrega masiva de bolsas de “Milo” a cada integrante de los 28 clubes de la agrupación de adultos mayores de San Carlos, consultamos la opinión de Carmen Gloria Arias, directora de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Pedro de Valdivia.

Invitada a conversar sobre los cuidados de la alimentación de los adultos mayores, la nutricionista Carmen Gloria Arias comenzó por señalar que el 11% de nuestra población son adultos mayores, la mayoría mujeres y el 85% de este grupo son autovalentes.

Respecto de los alimentos que deben consumir, la profesional dijo que existen recomendaciones del Minsal y el INTA sobres los alimentos y cantidad que deben consumir para mantenerse sanos y evitar la pérdida de masa muscular.

“También se debe tener en cuenta que los adultos mayores también sufren de problemas de soledad, salud bucal, disminución de las papilas gustativas, deshidratación. Y en todo este cuadro la alimentación juega un rol fundamental. Es decir el consumo de lácteos descremados, pescados, verduras, carnes, huevos, frutas, pan y cereales en porciones adecuadas ayuda a mantener una vida sana”.

Consultada sobre qué alimentos no son convenientes en la tercera edad, Carmen Gloria Arias, nutricionista, dijo: “Teniendo en cuenta que los adultos mayores en lo general vienen ya cargados de una serie de patologías, en su mayoría enfermedades crónicas no transmisibles que se van desarrollando a lo mejor en toda una vida no tan ordenada, así tenemos diabetes mellitus, hipertensión, problemas por falta de actividad física, obesidad, que hace que no puedan consumir todos los alimentos que quisieran. Y deben empezar a seleccionar ciertos alimentos.

Sobre el caso de posible entrega de bolsa de Milo a adultos mayores en San Carlos la profesional dijo que “este es un producto, muy alto en azúcar y muchas veces no es recomendado. A lo mejor ese Milo podría cambiarse por una avena quaker, un producto alimenticio de buena calidad y que además aporte fibra, que es deficiente en nuestros adultos mayores”.

Finalmente la profesional recomendó a los adultos mayores acercarse a los centros de salud para solicitar información por parte de nutricionista que puedan evaluar lo que cada organismo requiere.