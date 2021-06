“Error” deja sin sus finiquitos a la mitad de los trabajadores de “áreas verdes”

LOCAL.- Fracasó el intento por enmendar error que dejó a la mitad de los trabajadores de las “áreas verdes” sin el pago de sus sueldos pendientes, mientras la otra mitad ganó la demanda judicial y han comenzado a recibir sus pagos.

Los afectados señalan que todos fueron cesados de sus funciones con fecha 14 de agosto de 2020. No se les entregó ninguna explicación razonable. No se les pagó el mes de julio del 2020, No se les comunicó el término de funciones por ningún procedimiento legal. Agregan que otros de sus colegas fueron prácticamente engañados para suscribir finiquitos que vulneraron buena parte de sus derechos laborales, a lo que ellos se negaron a firmar.

Tras el abandono de las obras y el término de la concesión de las áreas verdes, los trabajadores buscaron auxilio en abogados para que demandaran por sus sueldos y pagos previsionales.

Un primer grupo tuvo un resultado positivo, en tanto que el segundo grupo emplazó equivocadamente a una persona que no era el representante de la empresa, "error" al que se sumó la sorpresiva renuncia de la asesoría legal.

Dos días antes de vencer el plazo, llegaron hasta la oficina del abogado Camilo Vergara que asesoró al primer grupo que ya obtuvo sentencia favorable y, este decidió pedir “nulidad de todo lo obrado” a fin de rectificar y demandar correctamente.

La noche de este jueves se conoció el fallo del Juzgado de Letras de esta ciudad, en la causa O-67-2020, donde se rechaza la demanda para este segundo grupo de 13 trabajadores quienes alegan que se les adeuda 90 millones de pesos correspondientes a sus sueldos y cotizaciones previsionales por su labor en la mantención de las áreas verdes.