“Chile está a ciegas para saber hasta dónde ha llegado la variante Delta”



Miguel Allende, coordinador de consorcio universitario que reúne a 32 laboratorios

NACIONAL.- (Ex-ante).- El doctor Miguel Allende, coordinador del Consorcio Genomas CoV2 que reúne a 32 laboratorios de universidades públicas y privadas del país, plantea que las escasas secuenciaciones de ADN que se realizan para saber a qué variante corresponden los contagios de covid-19 que se informan diariamente, dejan al gobierno desprotegido para tomar medidas focalizadas de control de la pandemia e ignorante de si la variante Delta ya está extendida en el país.

“No puede ser que estemos adivinando”. El doctor Miguel Allende, director del Centro de Regulación del Genoma de la Universidad de Chile y coordinador del Consorcio Genomas CoV2 que reúne a universidades públicas y privadas del país, se refiere a la confirmación de la llegada de la variante Delta del coronavirus, proveniente de la India, que se estima implicaría un doble riesgo de hospitalización para quienes la contraigan.

El ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó este jueves que una mujer de 43 años que reside en Estados Unidos y viajó a Chile tenía la variante Delta. ¿Está preparado el país para enfrentar este nuevo capítulo de la pandemia?

La población se tiene que proteger de la misma manera contra todas las variantes, con las medidas de distanciamiento, mascarilla, etcétera, pero sí estamos en un escenario de mucho desconocimiento de cómo se está comportando el virus en nuestro país. Tenemos brotes fuertes, tenemos problemas de personas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), a pesar de tener a la población muy vacunada tenemos un número alto de contagios, entonces si las variantes están contribuyendo a eso o no, no lo sabemos.

¿Por qué no lo sabemos si el Instituto de Salud Pública (ISP) entrega un informe de circulación de variantes y el gobierno ha dicho que hasta este jueves el problema era la cepa P1 de Brasil?

El total de secuencias (de ADN) generadas en Chile a la fecha, de todo lo que llevamos de pandemia, son unas 3.500 (…). No disponemos de la información que nos permitiría comunicar el riesgo, porque estamos trabajando en base a la ignorancia, en base al desconocimiento.

¿Cuál es ese riesgo si, como dice, la población se tiene que proteger de la misma manera?

Estamos trabajando a ciegas, considerando a todos los infectados iguales, siendo que no necesariamente lo son. A lo hay mejor hay que focalizar los esfuerzos en alguna gente que sea transportadora de variantes de mayor preocupación (…). No puede ser que estemos adivinando, tenemos que tener claro si la variante está o no para ver si podemos tomar alguna medida de contención.

¿Cuál es el riesgo específico con la variante Delta?

Chile está a ciegas para saber hasta dónde ha llegado la variante Delta. Generalmente estamos llegando tarde a esas cosas. Estamos llegando cuando la variante ya entró, se expandió y está con transmisión comunitaria y ya no hay nada que hacer. Y al final es como con la variante original, de Wuhan, que al final no pudimos controlarla.

¿Por qué se están realizando tan pocas secuencias de ADN si el gobierno dijo en abril que las aumentaría con apoyo de las universidades?

Cuando hicimos el catastro de universidades, identificamos a 32 laboratorios que tenían las capacidades para hacerlo, de los cuales 10 al menos estaban listos para empezar inmediatamente. El problema es que el Ministerio de Salud decidió financiar las secuenciaciones en las universidades por una fórmula que se llama el contrato por servicios. Y esa modalidad implica que la universidad tiene que hacer las secuenciaciones con sus propios recursos y una vez que tiene las secuencias hechas, se las vende entre comillas al Ministerio de Salud. Y ahí el problema es que muchas universidades o no tienen los fondos o no están dispuestas a correr el riesgo de hacerlo sin tener el respaldo financiero, porque también está la posibilidad de que no resulte la secuenciación y que se queden con el gasto.

Pero hay universidades que lo están haciendo de todas formas…

Hay algunas secuenciaciones que están haciendo las universidades con recursos propios. La Católica está haciendo algunas, la Andrés Bello está haciendo algunas y la Universidad de Chile, pero el ISP es el que está haciendo el grueso del trabajo.

¿Qué pasó con las gestiones del Ministerio de Ciencias para financiarlas con aportes privados?

Si bien hay un refuerzo del Ministerio de Ciencias por conseguir fondos privados, ha demorado mucho el proceso y eso ha impedido que las 4 o 5 universidades que están favorecidas con esos aportes hayan podido empezar. Entiendo que recién se están transfiriendo los fondos y van a poder hacer las compras de reactivos y debieran empezar pronto, pero también ha sido bastante lento eso.

¿Cuál es la piedra de tope? ¿Cuánto cuesta hacer una secuenciación?

Los costos aproximados son $50 millones para 200 secuencias en 2 meses. Por lo tanto son $150 millones para 600 secuencias en 6 meses.

La vacuna de Sinovac, que es la más ampliamente usada en Chile, ha recibido críticas por su efectividad, respecto de otras como Pfizer. ¿Protegerá contra la variante Delta?

Es menos efectiva que la Pfizer en los números, pero igual es muy buena vacuna para prevenir la enfermedad grave y las hospitalizaciones contra todas las variantes que hemos conocido. No hay estudios de Sinovac contra la variante Delta en específico, así que no lo sabemos todavía, pero así como se ha comportado la variante Delta en otros países y han respondido bien las vacunas, pensamos que va a tener un comportamiento similar acá.