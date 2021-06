“Vamos a tratar de limpiar el partido”



Claudio Eguiluz, presidente electo de Renovación Nacional en el Biobío

REGIONAL.- El nuevo timonel de la colectividad en la zona obtuvo el 52% de las preferencias y reemplazará a Felipe Rodríguez. Junto con sus objetivos a nivel local, la autoridad señaló que espera que se baje la candidatura de Desbordes para que RN apoye a Sichel.

Fue un fin de semana movido para Renovación Nacional durante el desarrollo de sus elecciones internas y así como hubo cambios en la directiva a nivel nacional, a nivel local, Claudio Eguiluz se impuso en las votaciones con el 52% de las preferencias volviendo a liderar el partido en el Biobío.

Sobre sus principales lineamientos afirmó que "el partido a nivel regional ya no está secuestrado por las Águilas y el matrimonio Muñoz, y los candidatos que han impuesto ya no lo van a ser. Abriremos las opciones, tenemos muy buenas alternativas con gente con arrastre para las candidaturas parlamentarias (...) Vamos a tratar de limpiar el partido, y el mensaje para el matrimonio Muñoz es que no se puede estar en RN y en el partido Conservador Cristiano, los invitamos a abandonar el partido, y que no se puede estar bien con Dios y con el diablo".

Junto con esto, también se refirió en Diario El Sur a las elecciones presidenciales señalando "hay un trabajo que comienza ahora, y hemos comenzado a trabajar con varios dirigentes. Trataremos de levantar el partido, a nivel nacional espero que la candidatura de Mario Desbordes se baje en los próximos días y apoyemos la candidatura de Sebastián Sichel, que vemos que tiene el techo más alto y mayor opción de llegar a La Moneda. Desde varias regiones estamos por esa opción, y debería haber noticias para abrir el paragua y apoyar dicha opción".

Respecto a los cuestionamientos a la elección interna del pasado sábado, el presidente regional de RN dijo que "es muy típico que ocurra. ¿De qué fraude electoral me habla? Además, tenemos antecedentes de cosas irregulares que ocurrieron, como personas que votaron en Lota y son indigentes. Si nos ponemos a escarbar, nos vamos a entrampar; si reclaman, eso tiene sus tiempos internos".

En mayo de 2019, Renovación Nacional le suspendía la militancia a Claudio Eguiluz, debido a la condena de 800 días de pena remitida por delito tributario vinculado al caso de SQM y financiamiento de la política.