Grupo de trabajadores pierden opción de demanda laboral

LOCAL.- 12 trabajadores que prestaron servicios a la municipalidad de San Carlos a través de una concesionaria, perdieron su demanda laboral sin encontrar explicación satisfactoria.

Mientras la mitad de un grupo de trabajadores ya está pronto a recibir del municipio de San Carlos sus pagos por años de trabajo, ante el término de la concesión, otro grupo en iguales condiciones perdió toda posibilidad recuperar sus finiquitos de años de trabajo.

Uno de los afectados relata: “El 2010 comencé a trabajar en la empresa de áreas verdes, al principio “todo bien, pero después empezaron los problemas. Somos 12 compañeros, la mayoría analfabetos.

“Al principios de 2021 el alcalde suplente Pedro Méndez nos facilitó la ayuda de una abogada, la que nos pidió la documentación e inició una demanda, pero después no informó que no se podía, ya que no habían pruebas suficientes”

Así estos trabajadores comenzaron a comprobar que habían perdidos los beneficios de sus 11 años trabajados.

Posteriormente este grupo de trabajadores se comunicó con el abogado, Camilo Vergara, del otro grupo de trabajadores que sí logró demandar al municipio y obtener una sentencia favorable y hoy están próximos a recibir sus pagos. Este abogado, luego de consultar el caso, pudo establecer que la acción judicial había perdido toda opción y por tanto la sentencia fue desfavorable para estos 12 trabajadores.

Hasta el momento estos 12 trabajadores se niegan a aceptar que su juicio se haya perdido, mientras otro grupo de sus compañeros, sí logrará recuperar lo que se les debía.