Consejos para calefaccionar de forma segura los hogares en invierno

REGIONAL.- La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, entregó esta jornada una serie de recomendaciones para que la comunidad pueda calefaccionar sus hogares de forma segura durante este invierno, con la finalidad de prevenir situaciones de potencial riesgo que, eventualmente, podrían traducirse en daños a las personas y/o sus bienes materiales.

Desde el organismo fiscalizador indicaron, por ejemplo, que si las familias deben comprar una nueva estufa –ya sea eléctrica, a gas o parafina–, deben realizarlo en el comercio establecido y verificar que el artefacto cuente con su SELLO SEC, distintivo que acredita que ha sido sometido a diversas pruebas para su uso seguro.

Si ya existe una estufa en la vivienda, es importante que esta sea sometida a una mantención, lo que puede ser realizado por el respectivo servicio técnico de cada marca. En el caso de las estufas eléctricas, se debe verificar su potencia, para no superar la capacidad de la instalación interior y si es necesario usar un alargador o “zapatilla”, también debe poseer SELLO SEC y estar en buen estado.

Mientras la estufa esté en uso, no debe ubicarse cerca de elementos que puedan inflamarse, como por ejemplo cortinas; y no se debe secar ropa o calentar comida con ella. Además, no debe obstaculizar las vías de circulación y no pueden usarse estufas en baños o habitaciones cerradas, por lo que es clave que las familias mantengan una correcta ventilación en las casas.

UN AMBIENTE VENTILADO

El encendido y apagado de las estufas a parafina, en caso de tener que realizar este proceso manualmente, debe efectuarse fuera de las viviendas, salvo que cuenten con tecnología que permita ejecutarlo en interiores, lo que debe ser indicado por el fabricante en el respectivo manual de uso.

Si debemos conectar un cilindro de gas a una estufa, se deben utilizar flexibles y reguladores en buen estado, verificar su fecha de vencimiento y que cuenten con SELLO SEC, quedando prohibido usar mangueras de jardín. El sello de seguridad del “balón” no debe ser retirado con elementos como cuchillos o tijeras –que podrían dañar la válvula– y no debe ubicarse en posición horizontal.