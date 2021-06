Colegio de Profesores califica de “criminal” clases presenciales en Fase 1

NACIONAL.- (24horas.cl).- El presidente del gremio, Carlos Díaz, sostuvo que "estos dos ministros —tanto el de Educación como el de Salud— no encuentran nada mejor que sacar a los niños, niñas y adolescentes a la calle para ir a clases presenciales”.

Desde el Colegio de Profesoras y Profesores, criticaron duramente al ministerio de Educación y de Salud por pretender el retorno a clases presenciales en Fase 1, es decir, de cuarentena total. Incluso, el magisterio calificó la medida de “criminal”.

El presidente del gremio, Carlos Díaz, indicó que “nos parece absolutamente criminal tomar una medida de este tipo, porque precisamente en momentos en los cuales se obliga a toda la población a estar confinada en sus hogares para no contagiarse, estos dos ministros —tanto el de Educación como el de Salud— no encuentran nada mejor que sacar a los niños, niñas y adolescentes a la calle para ir a clases presenciales”.

Agregando que como Colegio les parece “que estos ministros están absolutamente fuera de toda realidad. Queremos recordar que precisamente el Consejo Asesor y este Gobierno, durante todo el año 2020, dijeron que el retorno a la presencialidad era precisamente en Fase 4”.

A su crítica añadió que la situación sanitaria es mucho peor que en 2020. “Hoy tenemos niveles de contagio superiores a los que teníamos el año pasado, también tenemos una crisis hospitalaria con peores condiciones. Por tanto no se explica, no se justifica y no tiene ningún sentido esta medida”.

“Como organización rechazamos categóricamente y sabemos que también las madres, padres, y apoderados rechazan absolutamente esta idea que se le ocurre a estos dos ministros de pretender exponer a los NNA en plena cuarentena”.

Para finalizar el emplazamiento, Díaz reiteró que “no estamos de acuerdo en lo más mínimo con esta medida porque lo que se está haciendo con esto es simplemente exponiendo innecesariamente la vida y la salud de las comunidades escolares y por tanto con esta decisión que la consideramos criminal no podemos estar de acuerdo”, sentenció el líder.