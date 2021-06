Sistemas fotovoltaicos de riego amplían opciones productivas en el Maule

AGRO.- Utilizando el sol como principal fuente de energía, Mónica Cáceres, de Cajón de Nirivilo, comuna de San Javier, ha hecho florecer su parcela con su sistema de paneles fotovoltaicos, que le permiten levantar agua de su pozo y llevarla a distintos puntos de su predio a través de un sistema de riego por goteo.

Repollos, lechugas, zapallos, kale, zanahorias, papas, ají y pimentones, además de diversos frutales como olivos, manzanos, nogales, perales y limones son parte de su huerto y reciben el agua justa y precisa, según sus requerimientos.

Mónica Cáceres es usuaria del Programa de Desarrollo Local (Prodesal) de INDAP, área San Javier, y a través de la institución ha logrado el apoyo para hacer realidad este sueño de contar con un sistema que le permite regar sin otra energía más que la que le proporciona el sol.

En la misma comuna de San Javier, pero en el sector Rastrojos, Dorila Ramos, también usuaria Prodesal de INDAP, tiene invernaderos donde cultiva diversas hortalizas, según la época del año, y además produce frambuesas al aire libre, tiene praderas de avena y cría ganado caprino.

Dorila Ramos - Prodesal San Javier

Dorila Ramos igual accedió a un sistema fotovoltaico, que le ha permitido extraer el agua desde un pozo a más de 300 metros de su casa y regar por goteo sus plantas, aprovechando al máximo el agua. “A través de un proyecto de INDAP me adjudiqué este sistema de paneles solares y doy gracias dios porque con él puedo llegar con el agua hacia los estanques y desde ahí puedo regar mis invernaderos, mis cultivos y los árboles que he plantado. Con esto uno ahorra tiempo y trabajo, no hay que estar acarreando agua con baldes ni moviendo mangueras, cambia totalmente la vida”.

Los agricultores interesados en acceder a sistemas de riego tanto intra