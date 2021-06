«No voy a respaldar ningún tratado que impacte negativamente en el medio ambiente»

VIDEO| Senador Quinteros adelanta rechazo al TPP-11

NACIONAL.- ( El Desconcierto ).- Senador Quinteros adelanta rechazo al TPP-11: «No voy a respaldar ningún tratado que impacte negativamente en el medio ambiente».

El senador del Partido Socialista manifestó su rechazo al TPP-11 y afirmó que «no parece prudente suscribir un nuevo acuerdo de este tipo mientras no se aprueba la nueva constitución».

El senador Rabindranath Quinteros (PS) anunció su rechazo al controversial TPP-11. El parlamentario expresó que Chile no «necesita» el acuerdo multilateral y que no le parecería «prudente» aprobarlo en medio del proceso constituyente.

Cabe recordar que el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11, ha sido objeto de críticas mientras que el gobierno ha renovado en múltiples oportunidades la «suma urgencia» para que sea aprobado en el Senado.https://rudo.video/vod/czsIQbQU4B7

«No estoy de acuerdo ni voy a respaldar ningún tratado que atente contra las comunidades originarias ni que impacten negativamente nuestros recursos naturales y en el medio ambiente, o que dañe a la pequeña agricultura y a los productores nacionales», afirmó Quinteros a través de un video en redes sociales.

«Es cierto, Chile tiene una larga tradición de apertura al comercio internacional, numerosos tratados comerciales así lo demuestran. No necesita, por lo tanto, profundizar ese camino con nuevos acuerdos cuyo beneficios para la comunidad son cuestionables«, argumentó.

Finalmente, el senador apuntó al proceso constituyente. «Uno de los límites que tiene la redacción que tiene la nueva constitución es el respeto por los tratados que ya están vigentes. No parece prudente entonces suscribir un nuevo acuerdo de este tipo mientras no se aprueba la nueva constitución y mientras no hayamos definido el modelo de desarrollo que queremos para nuestro país», argumentó.