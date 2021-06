Acusan que intendente no entregó en mayo la Cuenta Pública Regional

REGIONAL.- (ladiscusion.cl).- El consejero regional Hernán Álvarez Román informó que acudirá al Tribunal Electoral Regional (TER), o a las instancias correspondientes, para dar cuenta de la eventual falta en la que habría incurrido el intendente Cristóbal Jardúa Campos, al no presentar, a su juicio, en la fecha correspondiente la Cuenta Pública de la gestión del Gobierno Regional (GORE) durante el año 2020.

El consejero de la Democracia Cristiana abordó el tema durante una sesión comisión del Consejo Regional (CORE), realizada el pasado 2 de junio. En ella, explicó, puso a disposición de los cores la falta del informe oficial referido a las materias relacionadas con la marcha de la región.

Álvarez agregó que hasta la fecha no han conocido ningún tipo de documento emanado desde la Intendencia, ni menos han tenido noticias de eventos realizados de manera presencial o de forma telemática para abordar el tema.

El consejero sostuvo que la referida cuenta tampoco fue realizada durante las sesiones del Consejo Regional desarrolladas hasta la fecha, sosteniendo que constituye “una prueba de la falta de interés por hacer partícipe a la comunidad de los avances regionales”.

Expuso: “He señalado que el intendente no ha dado cuenta pública de su gestión, cuya responsabilidad está establecida en el artículo 26 de la Ley Orgánica Constitucional de los Gobiernos Regionales”.

Según el texto, indicó Álvarez, “en la Cuenta Pública el intendente debe entregar un completo balance de ejecución presupuestaria y el estado de la situación financiera de la región”.

Agregó que “el señor intendente, al no cumplir con esto, está cayendo de acuerdo a la propia ley en notable abandono de deberes y en consecuencia se pone al margen de la legalidad”.

La denuncia, sostuvo, “ya la hice al interior del Gobierno Regional y en consecuencia el próximo paso es que pondré los antecedentes ante el Tribunal Regional Electoral y ante los organismos que correspondan, dando a conocer que el intendente de Ñuble no ha cumplido con la con la Ley Orgánica que lo obliga a dar Cuenta de su gestión ante el Consejo Regional”.

Álvarez remarcó: “vamos a conversar junto a los consejeros qué se puede hacer al respecto. Al menos yo como persona natural y consejero tengo la potestad de enviar a los organismos la denuncia respectiva; si el consejo no lo hace y no se suman otros consejeros regionales, lo podré hacer yo solo, pero si los consejeros no se suman se exponen también a medidas disciplinarias respectivas”.

El consejero Arnoldo Jiménez, en tanto, indicó que “efectivamente el intendente regional no dio cuenta pública de su gestión durante el pasado mes de mayo”.

Jiménez indicó que para resolver el tema la Intendencia estaría solicitando entregar el informe oficial en una fecha que debe ser acordada.

Cuenta online

Desde la Intendencia se indicó que “como siempre hemos manifestado, tenemos toda la disposición de realizar un trabajo en conjunto con el Consejo Regional y existen las voluntades para aclarar cualquier inquietud”.

Agregaron que “dada la crisis sanitaria a la que estamos expuestos, invitamos a los consejeros a ver la cuenta pública que se expuso de manera online a través de las redes sociales como una forma de hacerla lo más participativa posible. Paralelamente, solicitamos al Consejo una fecha especial para poder rendir este balance, y estamos a la espera de su pronta respuesta”.

El consejero de RN, Javier Ávila, comentó que el intendente efectivamente “envío un oficio pidiendo una fecha para dar una cuenta que ya habría dado a través de los medios y redes sociales; el tema es que si lo que hizo en mayo en fecha oportuna tiene validez y por lo tanto es un tema que está en análisis”.

“El análisis que yo hago es que él dio una Cuenta Pública y quizás la diferencia está en que no se dio la figura que fuera ante el consejo; es un tema digno de un análisis bien jurídico”, subrayó Ávila.