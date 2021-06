Con uso eficiente del agua productora cría ganado y produce hortalizas en el secano de San Javier

AGRO.- (Indap ).- Aprovechar con creatividad cada metro de terreno de su predio del sector Rastrojos, en la comuna de San Javier, ha sido un objetivo central de la agricultora maulina Norma Romero. En esta zona de secano el acceso al agua se convirtió en un pilar de desarrollo para la usuaria de INDAP y su familia, quienes han logrado combinar la explotación forestal con la crianza de ganado bovino y ovino y la producción agrícola.

Gracias a un sistema de riego fotovoltaico financiado por INDAP, Norma ha conseguido producir praderas para alimentar a sus animales, así como cebollas, zapallos y otras hortalizas. Además, está implementando un sistema de forraje verde hidropónico, que le permite cultivar de manera rápida y eficiente, con un mínimo de agua, alimentación complementaria para su ganado.

“Gracias a INDAP he logrado varios avances en mi predio, como el sistema de riego con paneles, la tecnificación de un pozo, corrales para mis animales, bodegas y este sistema de forraje verde en un pequeño invernadero. Desde que cuento con agua me ha cambiado la vida; no solo es más cómodo, sino que se produce más, ya que todo lo que uno produce necesita agua, que es lo que escasea en estos sectores de secano. El apoyo ha sido genial”, señala la agricultora.

Respecto al forraje hidropónico, que se cultiva durante todo el año, Norma explica que trabaja con semillas de avena, las que previamente se remojan en agua clorada durante 24 horas, para luego depositar una película de ellas de manera compacta en bandejas completamente limpias y que desinfecta tras cada uso. Estas bandejas se depositan en una especie de repisa, una junto a la otra. El proceso de germinación y desarrollo se acompaña de un sistema de riego a través de pequeñas válvulas que entregan agua de manera periódica, justa y controlada a lo largo del día. Al octavo día, las bandejas están listas para ser consumidas por el ganado.

INDAP cuenta con programas para apoyar iniciativas de riego intraprediales y asociativos, para lo cual los interesados deben consultar en sus agencias de área respectivas.