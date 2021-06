Candidato a gobernador denuncia robo de propaganda electoral en San Carlos

REGIONAL.- El profesor y Consejero Regional de Ñuble, Jezer Sepúlveda, denunció la sustracción de una cantidad importante de sus palomas publicitarias que estaban siendo instaladas en diferentes puntos, autorizados por Servel, en la comuna de San Carlos.

“Qué triste ver este tipo de hechos matonesco en nuestra región. Uno hace campaña de manera limpia, honrada, pero como siempre he dicho, la politiquería a mí siempre me ha cargado, no va conmigo, yo trabajo con la gente, para la gente, haciendo el bien sin mirar a quién, es una consigna que siempre en mi vida he llevado como caballito de batalla, y es muy triste, de verdad, ver esta campaña sucia en nuestra región”, destacó Jezer.

El candidato oriundo de Quirihue, agregó que “uno puede entender la molestia que hay con el mundo político, pero se ve que ya no solo están cortando palomas, rayándolas o haciéndoles cualquier cosa para que esa forma de darse a conocer a las personas, no sea presentable; pero ahora están llegando al punto de hurtarlas, lo que me parece un hecho sumamente delicado”, enfatizó.

Finalmente, Jezer Sepúlveda indicó que “voy a estudiar si sigo acciones legales en contra de quienes resulten responsables, ya que tenemos algunos indicios, vecinos de la Alameda en San Carlos nos contaron detalles de una persona en camioneta llevándose mis palomas, y además hay cámaras de seguridad en el sector, que permitirá esclarecer este hecho. Yo solo pido que nos dejen hacer nuestras campañas de forma limpia, transparente, con probidad y de frente a las personas, en terreno, y que se elija a quien mejor crean que guiará los destinos de la región de Ñuble, en post del crecimiento y bienestar de todos quienes vivimos en la región”, cerró el candidato a gobernador de Ñuble.