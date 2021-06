Corfo financia proyectos de reactivación del sector turismo en Ñuble

•Entre ellos el restaurante “La Casona de Cachapoal”

Corfo anunció al cuarto grupo seleccionado de la convocatoria Programa de Apoyo a la Reactivación para el Turismo, en la Región de Ñuble, que apoya a pymes de este sector con recursos para implementar planes de inversión y financiamiento de capital de trabajo.

La reciente adjudicación beneficia a 80 empresas que conforman el último grupo que contará con recursos en el marco de esta convocatoria.

Leontina Flores, dueña de la Casona de Cachapoal, ubicada en el km. 21 camino a San Fabián, en la comuna de San Carlos, es una de las seleccionadas por este programa. “Estoy muy emocionada porque es la primera vez que me gano un proyecto de Corfo. Esta pandemia ha sido muy difícil y me las he tenido que arreglar sola poniendo el mayor esfuerzo, por lo que para mi es un tremendo orgullo recibir estos recursos”, relata. Con los recursos, comenta, podrá forrar un quincho rústico que tiene en su restaurante, donde ofrece comida típica y rápida. “Quiero abrigar este espacio para hacer más eficiente la calefacción y ofrecer un lugar cálido y acogedor a mis clientes”.

En esta oportunidad el PAR Impulsa Turismo 2021 favoreció a pymes de 15 comunas de la Región de Ñuble, que presentaron proyectos de inversión como de habilitación de espacios para atención presencial de público, renovación de equipamiento, construcción de terrazas y baños, proyectos de climatización y capital de trabajo que considera pago de cuentas, compra de mercadería, insumos, pago de arriendos y sueldos.

“La pandemia no ha terminado y por lo tanto los empresarios de este rubro seguirán teniendo dificultades para desarrollar con normalidad sus negocios, por lo que buscaremos los mecanismos para seguir apoyándolos”, expresa el director regional de Corfo, Daniel Sepúlveda.