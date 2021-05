Aparecen los derechos de agua de Arrau en reportaje de CIPER

REGIONAl.- El catastro realizado por CIPER arrojó que al menos 12 constituyentes poseen derechos de aguas inscritos a su nombre, o bien de sus familiares directos o de sociedades con las que están relacionados. Entre los constituyentes que aparecen en el reportaje está el exintendente de Ñuble y exdirigente de los regantes del río Ñuble, Martin Arrau. Esto, según los registros públicos de la Dirección General de Aguas (DGA), de extractos publicados en el Diario Oficial y de las declaraciones de los propios constituyentes.

Martín Arrau García Huidobro, de Vamos por Chile, solo incluyó en su declaración de patrimonio los derechos de agua que recibió por herencia de su madre, y que corresponden a acciones en el Río Ñuble. Pero, de acuerdo con los registros de la DGA, también tiene 199 l/s concedidos a su sociedad Picton Explotación Agrícola, en la que participa junto a un hermano.

Arrau descartó enfrentar un conflicto de interés y afirmó que no se inhabilitará: “Por supuesto que no, vamos a aportar todo ese conocimiento y esa experiencia a la discusión, somos los que tenemos más experiencia. Es como que un profesor y un estudiante no puedan hablar de educación, o un médico no pueda hablar de salud”.

NOTA DE LA REDACCIÓN:

(*) CIPER solo pudo acceder a los derechos de aguas registrados en el Catastro Público de Aguas de la DGA, a información disponible en el Diario Oficial y a los que transparentaron los propios constituyentes en sus declaraciones de patrimonio.

Algunos derechos de agua que se adquieren por compraventa no quedan inscritos en la DGA, por lo que la única forma de conseguir sus escrituras es a través del Conservador de Bienes Raíces local. Otros derechos no consignan su fecha de resolución ni número de rol, y solo indican su fecha de inscripción. La ausencia de una base de datos única, que los agrupe a todos, dificulta esta búsqueda y no permite conocer con exactitud cuántos constituyentes (y personas naturales y jurídicas en general) poseen este tipo de títulos.

