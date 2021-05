Más del 90% de pacientes que están en la UCI no se han vacunado contra el COVID-19



Advierte Vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva

NACIONAL.- (El Desconcierto).- “Todavía tenemos pacientes de 60 o 70 años que ya debieran estar vacunados hace dos meses y que optaron por no hacerlo, y jóvenes con comorbilidades que no se han vacunado”, indicó el vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, quien alertó que “no nos sirve tener un 50% vacunado, porque eso quiere decir que todavía tenemos nueve millones de (personas) susceptibles”.

Este jueves, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi) se pronunció respecto al aumento de la ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y la relación que presenta con la población vacunada contra el COVID-19.

Lo anterior a través de su vocero, Eduardo Tobar, quien explicó la razón detrás de este incremento, pese a que el proceso de inoculación contra el coronavirus ha alcanzado a más de la mitad de la población chilena.

Asimismo, durante los últimos días se ha observado una leve disminución en los casos de COVID-19, a la par de una baja de exámenes PCR realizados, lo cual mantiene relación con el nivel de positividad en el país, que se ha mantenido por sobre un 10%.

De acuerdo con Tobar, “todavía quedan muchos susceptibles” respecto al proceso de inmunización.“Para que las vacunas tengan un efecto significativo uno tiene que tener por lo menos un 70% u 80% de la comunidad vacunada”, ya que ello “logra reducir la transmisión”.

Según indicó a Emol, el intensivista evalúa que “el 95% o el 90% de las personas que están en UCI no están vacunadas. Hay pocos casos de pacientes vacunados, y entre los no vacunados yo diría que dos tercios son porque aún no les tocaba y otro porque francamente no quisieron vacunarse”.

“Todavía tenemos pacientes de 60 o 70 años que ya debieran estar vacunados hace dos meses y que optaron por no hacerlo, y jóvenes con comorbilidades que no se han vacunado”, agregó el experto.

En ese sentido, Tobar indicó que la situación de los rezagados es preocupante. “No nos sirve tener un 50% vacunado, porque eso quiere decir que todavía tenemos nueve millones de (personas) susceptibles y con eso podemos seguir muchos meses con una crisis sanitaria”, indicó.

De acuerdo con el experto, en el caso de las personas inmunizadas que están en la UCI “son pacientes que tienen otras enfermedades, asociación que baja las defensas, por lo que son de más riesgo. Su capacidad para levantar anticuerpos con la vacuna es más mala”.

Alza en positividad

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas del 26 de mayo se hicieron solo 32.389 testeos. Pese a eso, un 12,79% de ellos en el país fueron positivos a coronavirus. Por su parte, la Región Metropolitana se mantiene en el 14%.

La jornada del pasado martes, se hicieron 33.538 exámenes PCR y la positividad nacional estaba en 10,72%, casi 3 puntos porcentuales menos.

Sobre los nuevos contagios, el Ministerio de Salud informó 5.176 nuevos casos de COVID-19 en el país, de los cuales 4.182 corresponden a personas sintomáticas y 748 no presentan síntomas.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas en el país alcanza a las 1.344.618. De ese total, 38.145 pacientes se encuentran en etapa activa.