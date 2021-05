Mesa Asesora Covid-19 no tiene "funcionamiento formal, actas ni integrantes"

NACIONAL.- (Cooperativa.cl).- Esta fue la respuesta que se entregó al Colmed, que había solicitado el detalle de la forma en que se han definido las políticas sanitarias.

El Gobierno informó este miércoles que la Mesa Asesora Covid-19, que ayuda al Presidente Sebastián Piñera en la toma de decisiones sobre el manejo del Covid-19 en el país, no cuenta con un funcionamiento formal ni tampoco con actas e integrantes, situación que calificó de "preocupante" el Colegio Médico (Colmed).

La Directiva Nacional del Colmed había solicitado información al Ejecutivo sobre el detalle de la forma en que se han definido las políticas sanitarias durante la pandemia, pero la respuesta que recibieron sólo generó más dudas en el organismo.

"En consecuencia, y dado su funcionamiento no reglado, no existe un acto o resolución formal que constituya una instancia denominada 'Mesa Covid-19' y fije sus integrantes, así como tampoco existen actas, expedientes, contratos o acuerdos de su trabajo, motivo por el cual los documentos requeridos resultan inexistentes, no encontrándose por ende en poder de esta Secretaría de Estado", detalló el Gobierno en un documento firmado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

Además, el informe señala que "a modo de buena práctica" se pudo entregar el nombre de quienes han participado en instancias de coordinación de esta mesa, pero sólo aparece la doctora Daza, el ministro de Salud, Enrique Paris y el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac.

Finalmente, se puntualizó que "todas las medidas sanitarias, y sus fundamentos, adoptadas por el Ministerio de Salud" en el marco de la pandemia del Covid-19, "se encuentran publicadas en el Diario Oficial y recopiladas en el Portal de Transparencia de esta Subsecretaría de Salud Pública".

"VA CONTRA TODA LÓGICA SANITARIA"

La respuesta de las autoridades es vista con mucha preocupación en el Colmed, que advirtió que así se resta transparencia y seriedad a la política sanitaria y que podría poner en tela de juicio los criterios usados para definir el "Plan Paso a Paso" o instrumentos como el "pase de movilidad", que entreó en giro este miércoles.

"Se reconoce que las decisiones para el manejo de esta crisis en el país se toman sin que exista una instancia formal, ni con un funcionamiento normado y trazable en el tiempo. Va en contra de toda lógica sanitaria y es muy serio no poder conocer a los integrantes, no poder analizar las actas y no contar con criterios conocidos", lamentó en un comunicado el presidente (S) de Colmed, el doctor Patricio Meza.

En la misma línea, el profesional de la salud afirmó que "el Plan Paso a Paso está agotado, no logra los resultados sanitarios que se requieren en este momento de la pandemia. Necesitamos que el Gobierno sea más riguroso, receptivo y que escuche las recomendaciones sanitarias de una decena de agrupaciones científicas".

"Es contraproducente implementar un 'pase de movilidad' cuando vemos nuevamente hospitales colapsados, aumento de casos y cada día menos camas disponibles", criticó Meza sobre la última medida tomada por el Gobierno, que le da más libertades a los vacunados con ambas dosis.

A su vez, José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico reprochó que "lo que sabemos ahora es qué decisiones trascendentales como indicar o levantar cuarentenas, cambios en paso a paso, permiso vacaciones, carnet verde, abrir o cerrar aeropuerto se toman sin ninguna trazabilidad administrativa y científica".