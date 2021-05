Sociedades médicas y científicas rechazan "pase de movilidad"

Hay que recuperar la lógica sanitaria

NACIONAL.- (Cooperativa.cl).- "Llevamos 14 días de aumento de casos, el sistema sigue funcionando al límite y una persona muere cada 14 minutos por Covid en Chile", enfatizaron, en una declaración conjunta, 10 organizaciones.

La doctora María Teresa Valenzuela dijo a Cooperativa que el Consejo Asesor del Minsal planteó la medida para cuando "existan indicadores de que la epidemia se encuentra estable o en descenso", lo que actualmente se cumple, pese a las altas cifras.

Diez sociedades médicas y científicas plantearon su rechazo al "pase de movilidad" anunciado por el Gobierno, que se implementará desde este miércoles y dará mayor libertad a las personas que hayan completado el esquema de vacunación anti-COVID, y afirmaron que "no es el momento epidemiológico" para relajar medidas.

"No parece prudente la implementación de un pase que aumente la movilidad en la situación epidemiológica actual. Este nuevo permiso puede llevar a confusión, a generar una sensación de seguridad que no es tal y que no va en la línea de la comunicación de riesgo, siendo contradictorio respecto del mensaje de autocuidado que se debe promover, tanto en las personas vacunadas como no vacunadas", expusieron.

Desde el Ejecutivo explicaron este lunes que no se trata de "chipe libre", sino de una medida que "exime de ciertas restricciones" a personas que ya recibieron las dos dosis de alguna vacuna y hayan cumplido 14 días tras la segunda inoculación. Se les permitirá, con ese documento, mayor movilidad entre comunas que estén en las fases de Cuarentena y/o Transición del plan "Paso a paso" del Ministerio de Salud, y viajes interregionales entre comunas al menos en etapa 2.

Ante ello, esta decena de asociaciones remarcó que en Chile "llevamos 14 días de aumento de casos Covid-19, el sistema de salud sigue funcionando al límite, con una expansión de más de 300% de su capacidad, y una persona fallece cada 14 minutos a causa de esta enfermedad en nuestro país".

"Tras más de un año de trabajo incesante, los equipos de salud están agotados y la población ha sufrido un impacto inconmensurable", enfatizaron, por lo cual "es crucial recuperar la lógica sanitaria, es decir, la concordancia entre la situación epidemiológica y las medidas que se adoptan".

"Necesitamos urgentemente reformular el plan 'Paso a paso' y mejorar la temporalidad de las medidas", emplazaron, alertando que "cualquier aumento de movilidad va a generar mayores contagios, lo que lamentablemente el sistema de salud no tiene capacidad para soportar".

La declaración fue firmada por la Sociedad Chilena de Microbiología, la Sociedad Chilena de Salubridad, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Sociedad Chilena de Neurología Pediátrica, la Sociedad Chilena de Epidemiología, la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos Chile, la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología, la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y el Colegio Médico, que ya había manifestado sus críticas a la medida.

Hasta hoy, 7.699.517 personas ya han recibido las dos dosis del esquema de vacunación, lo que representa el 50,7% de la población objetivo (15,2 millones); mientras a 9.624.353 personas ya le fue inoculada al menos la primera inyección, es decir, al 63,3%.

QUÉ DICE EL CONSEJO ASESOR

En tanto, la más reciente minuta del Consejo Asesor Covid-19 del Minsal expuso que la recomendación es "liberalizar" algunas restricciones a las personas vacunadas "cuando existan indicadores que señalen que la epidemia se encuentra estable o en descenso".

El "pase de movilidad" considera los consejos prácticos de esa instancia, pero deja dudas sobre si se cumple lo principal: el estado de la pandemia y los contagios de coronavirus, que han estado sobre los 5.000 y 6.000 en las últimas semanas, con tres días -jueves a sábado pasados- superando incluso los 7.000.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la doctora María Teresa Valenzuela, integrante del Consejo Asesor, apuntó primero que "no hay que confundir un 'pase de movilidad' para personas vacunadas, con lo que hemos escuchado de 'pasaporte verde' en los países europeos", diferenciando que "esto solo permite la movilidad de personas vacunadas entre comunas de fase 1 y fase 2, y viajes entre regiones de comunas fase 2".

"Lo que hemos dicho es que esta situación debiera permitirse siempre y cuando las cifras estén estables y al descenso", puntualizó, analizando que "en las últimas semanas hemos tenido cifras elevadas, pero están en un número determinado de casos diarios estabilizado, si calculamos la media móvil de los últimos siete días están en un nivel estabilizado, entendiendo que estamos en cifras altas".

Recalcó, además, que este pase "solo se refiere a una movilidad de salir al aire libre (...) lo único que veo que está permitido en esta liberalización es salir y evitarse el permiso de la Comisaría Virtual (...), mientras que "no hay cambios" respecto al resto de las restricciones sanitarias que implican a las comunas según la fase del "Paso a paso" así como las medidas de autocuidado.

"Es una medida dirigida a la persona, al individuo, no es una medida poblacional", dijo.

"PUEDE SER PELIGROSO"

Por su parte, el doctor Juan Carlos Said, master en Salud Pública, ve en este pase "algo que puede ser bastante peligroso y nos puede llevar a un mayor incremento en el número de casos".

Expuso que "hay mayor riesgo de generar variantes cuando el virus se replica a una mayor velocidad; y por otro lado, la enfermedad está afectando hoy en día a personas jóvenes", advirtiendo que "ese es el peligro, y permite que esa mitad del país que no está vacunada se contagie y pase a ocupar camas críticas con riesgo de fallecer".

A su vez, las 10 sociedades antes citadas exhortaron a que "el centro de la discusión ahora debe estar en un control efectivo de la pandemia y en cómo llegar a un escenario que tienda a la eliminación del Covid-19 en los próximos meses, tal como lo han logrado exitosamente ya muchos países; y en esto. la vacunación de toda la población juega un rol central, pero no puede ser considerada como la única medida".