Niegan autorización para manifestación del gremio gastronómico local

LOCAL.- Los dirigentes del gremio gastronómico reaccionaron con sorpresa luego que, la mañana de este lunes la gobernadora de Punilla, presente en la reunión del intendente con el gremio gastronómico, les habría reconocido el derecho a manifestarse y a las horas siguientes la misma autoridad les comunicó que no habría autorización y argumentó que no alcanzaba a tramitar la documentación del permiso y que carabineros no permitiría la manifestación, relataron los dirigentes a este medio.

Todos los dirigentes han coincidido que se trataba de una manifestación pacífica, ya que todos ellos serían personas de trabajo, empresarios reconocidos en San Carlos y que en ningún caso pretendían causar desmanes.

Los dirigentes optaron por suspender la actividad que habían programado para este martes a las 16 horas en el centro de la ciudad, luego de recibir además varios llamados donde se les conminaba a no manifestarse debido a las infracciones que se podría cursar a quienes se manifestaran.

Los gremios reaccionaron molestos por esta situación y esta tarde se reunirán para adoptar otros cursos de acción, esta vez, sin aviso previo y con la finalidad de llamar la atención de las autoridades y de la comunidad, ante la difícil situación que atraviesan en esta novena semana de cuarentena que se vive en San Carlos.

Durante la tarde de este martes se conocerá la reacción del gremio de gastronómicos ante la decisión de la Gobernación de Punilla sobre la imposibilidad de manifestarse.