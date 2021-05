Jorge Romero recurrirá al TER por elección de alcalde en Cobquecura

REGIONAL.- (ladiscusion.cl).- De infarto estuvo la definición alcaldicia en la comuna de Cobquecura el pasado domingo.

Apenas comenzaron a contarse los votos, el ganador parecía ser el concejal independiente de la comuna, Jorge Romero, quien todo indicaba, lograba sacar de su cargo a la actual autoridad, el radical Julio Fuentes.

Sin embargo, cuando se conocieron los resultados de las últimas mesas, el cómputo varió en favor del histórico jefe comunal, a quien todos llaman “Lito”. ¿La diferencia con su más cercano contendor? Solo ocho votos, pocos, pero los suficientes para que el Servel lo ungiera con el asterisco de presuntamente electo en su sitio web.

De inmediato el equipo de campaña de Romero comenzó a recibir algunas denuncias de apoderados en torno a sufragios en su favor que no habrían sido contabilizados debido a que se habían realizado con lápiz grafito y no lápiz pasta azul.

Por esta y otras razones, el excandidato esperará los resultados del Colegio Escrutador, que sesionaba hoy, y pretende recurrir en los próximos días al Tribunal Electoral Regional (TER) de Ñuble, más que nada “para transparentar el proceso y responder a los electores que lo apoyaron”, precisaron desde su círculo cercano.

Sobre esta acción, el reelecto alcalde de Cobquecura, Julio Fuentes, dijo estar tranquilo, pues “creo y confío en los parámetros bajo los que se desarrolló esta elección. No olvidemos que la misma ley establece algunas medidas de seguridad en torno al escrutinio, no solo están los vocales, sino también los apoderados y los delegados de la Junta Electoral y del Servel, por lo tanto, creo, es una actitud de inconformismo. Él tiene todo el derecho de impugnar, pero hay que recalcar que acá se escuchó la voz del pueblo, las leyes no las hago yo, y aquí se gana con un voto más, lo que es válido. Recurrir al TER no ayuda en nada, es seguir dilatando este proceso y darle falsas esperanzas a sus electores, pues el proceso se desarrolló de manera absolutamente normal”, afirmó el jefe comunal.

Fuentes recordó que esto ya le ha pasado anteriormente.

“Yo nunca lo he hecho cuando he perdido (impugnar), porque le hace más mal a la gente que vota por uno, se crean expectativas, pues acá no se ha incumplido ninguna medida administrativa”, sentenció.

Otra de las comunas de la región donde los resultados fueron extremadamente estrechos, fue San Ignacio, donde el candidato independiente César Figueroa ganó con 2.451 votos, veintinueve más que el postulante de Chile Vamos, Martín Figueroa.

Sin embargo, en este caso, el candidato derrotado no estaría pensando recurrir al Tribunal Electoral, según comentaron en el conglomerado.