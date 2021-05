“Son las 10 de mañana con 10 minutos, en San Carlos

Ahora presentamos nuestro podcast “Se Escucha Fuerte” en su tercer capítulo denominado ". Tornado en San Carlos - 1981

La historia de esta ciudad agrícola tiene episodios que cada cierto tiempo rompen con la tranquilidad .

Hace 38 años la mañana de un 18 de mayo sorpresivamente el cielo se oscureció y un ruido ensordecedor precedía un ventarrón de gran fuerza y en los cielos se podía ver , como si fueran plumas, las planchas metálicas de los techos que volaban por los aires…era lo que hasta hoy sus habitantes recuerdan como el tornando más fuerte que se conoce en esta zona del sur de Chile.

El tornado de San Carlos fue un fenómeno meteorológico ocurrido el día 18 de mayo de 1981 en la ciudad de San Carlos, y que también afectó parte de la localidad de Cachapoal, ambas en la actual Región de Ñuble, Chile.Esta zona, al igual que el resto del país, no es propensa a este tipo de fenómenos climáticos.

El tornado se originó a unos 55 kilómetros al oeste de la ciudad de San Carlos y desapareció 25 kilómetros al este de esta misma, en la localidad de Cachapoal; es decir, recorrió 80 kilómetros de trayectoria de oeste a este en un tiempo de 38 minutos. En San Carlos recorrió el "Barrio Estación" y el centro mismo de la ciudad, pasando por la copa de agua potable que abastece a la ciudad.(sonido reloj) Se originó a las 10:10 hora local.

