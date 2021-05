Carabineros no podrá detener por infringir toque de queda

La determinación se adoptó luego que el Fiscal Nacional oficiara a Carabineros después de que la Corte Suprema determinara en tres casos que no acatar la disposición es una falta y no un delito.

Nacional.- ( DiarioUdeChile).- El Gobierno debió aunar criterios con el Ministerio Público luego que el Fiscal Nacional, Jorge Abbot, oficiara a Carabineros para que no envíe a su institución las denuncias por personas que sean sorprendidas infringiendo el toque de queda.

La decisión de Abbot que se instruyó también a los fiscales regionales, surgió luego de tres fallos de la Corte Suprema en la que se determinó que de no haber un evidente riesgo a la salud pública no se puede detener a una persona e iniciar un proceso penal.

El criterio generado por el máximo tribunal del país sostiene que violar el artículo 318 del Código Sanitario no es un delito, sino una infracción que debe ser remitida a la Seremi de Salud correspondiente para que inicie el procedimiento correspondiente que puede incluir una millonaria multa.

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, explicó que “pueden haber personas que no tienen síntomas, que se sienten que son de bajo riesgo pero que no respetan estas medidas de autocuidado y basta que una persona pueda contagiar a 20 personas. Como autoridad sanitaria tenemos la atribución de sumariar y de sancionar y esa sanción sí es económica. Por lo tanto, la sanción económica es una sanción que puede ser hasta 50 millones de pesos. Pero la verdad es que esperamos que las personas respeten las medidas sanitarias para disminuir la posibilidad de contagio y no sea la sanción que nos haga actuar en ese momento”.

Más tarde, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, indicó que “lo que ha señalado el Fiscal Nacional a los distintos fiscales regionales que sólo en el caso que la Corte Suprema ha señalado que estando en toque de queda una persona absolutamente sola no existe la hipótesis del riesgo para la salud que requiere el delito. Para todos los demás casos, sí”.

Esto apunta a quienes pongan “en real riesgo la salud”, como por ejemplo participando de fiestas clandestinas o en aglomeraciones.

Martorell subrayó que “también ha señalado el Fiscal Nacional que eso no excluye en ningún caso la responsabilidad administrativa sancionatoria que deriva del sumario sanitario. Es decir, esa persona puede incluso tener una multa que puede alcanzar hasta los 50 millones de pesos”.

Piden al Gobierno terminar con el toque de queda

Desde hace 18 meses los chilenos debieron empezar a convivir con la restricción de movimiento a través de sucesivos decretos que implementaban un toque de queda, primero días después del inicio del estallido social y luego por la pandemia del Covid 19.

Ahora la medida tiene vigencia hasta el 30 de junio próximo y podría no ser renovado por las autoridades, según reconoció luego del balance de las cifras de contagio por el ministro de Salud, Enrique Paris.

Al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que la medida se mantendrá hasta el día que está establecido en el decreto y que de no ser renovado “vamos a tener una estrategia distinta y van a haber estrategias distintas” para el control del movimiento de personas para evitar los contagios por el virus del Covid.

Desde el Parlamento, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Crispi, llamó a terminar con el toque de queda.

“Ya lo planteamos cuando se votó la extensión del Estado de Excepción. Hoy llevamos 415 días seguidos con toque de queda y claramente este tipo de políticas van perdiendo efectividad si se prolongan demasiado en el tiempo. También conlleva efectos negativos como depresión, ansiedad o violencia doméstica, y tiene efectos en el comercio. Desde el punto de vista sanitario, no tenemos datos de que los contactos intradomiciliarios no aumenten con el toque de queda”, señaló el parlamentario frenteamplista.

En la misma línea, explicó que “mi opinión como presidente de la Comisión de Salud es que debiéramos terminar con esta medida y mantener las restricciones de encuentro y espacios cerrados con máximos de aforo en las noches, pero sin apelar a la prohibición de la movilidad”.