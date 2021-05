Covid-19: 333 personas han sido diagnosticadas con test antígeno

REGIONAL.- Un total de 333 personas han sido diagnosticadas positivas de Covid-19 a través del test de antígeno disponible en el Hospital de San Carlos, los cinco hospitales comunitarios de Ñuble, Cesfam de Coihueco, Cesfam Violeta Parra de Chillán y el Cesfam Michelle Bachelet de Chillán Viejo. Así lo informó la, seremi de Salud, Marta Bravo, quien precisó que 1.294 personas se han realizado el test que permite pesquisar el virus en 30 minutos, agilizando la velocidad diagnóstica y el aislamiento respectivo.

“Interrumpir rápidamente la cadena de transmisión del virus y aislar oportunamente a las personas es clave. Por ello, el test antígeno está siendo implementado gradualmente en los centros de salud para ser aplicado en aquellos pacientes que llegan a consultar con sintomatología”, destacó Bravo, adelantando que próximamente estará disponible en los Cesfam de Cobquecura, San Fabián, Pinto, Quillón, Los Volcanes de Chillán y San Gregorio de Ñiquén.

Jenaro Lenners, referente regional de la implementación del test de Seremi de Salud, precisó que durante esta semana se realizarán simulacros en Pinto, San Fabián, San Gregorio y Cobquecura. “Existe una coordinación eficaz con el Servicio de Salud y la Atención Primaria para que el test comience a aplicarse en distintos establecimientos de salud, y de esta forma complementar con los exámenes de PCR”, afirmó, agregando que en Búsquedas Activas de Casos (BAC), 187 mil 39 personas se han realizado el test PCR en Ñuble.

“Respecto al test de antígeno, 168 muestras positivas son del Hospital de San Carlos, primer centro asistencial en aplicar esta técnica, mientras que en el Cesfam Violeta Parra son 119 las personas que dieron positivo de Covid-19 con el antígeno”, detalló Bravo, añadiendo que tras diagnosticarse los casos, se activan los pasos de notificación, actividades de trazabilidad, seguimiento y aislamiento respectivo en los domicilios de las personas o en una de las diez Residencias Sanitarias (RS) habilitadas en Ñuble por el Ministerio de Salud (Minsal).

Es el caso de Lorena Bao (25), quien optó por una RS (Milán) tras llegar con síntomas (fuerte dolor de garganta) al Cesfam Violeta Parra. "Me pareció increíble que el resultado del test antígeno estuviera tan rápido, en 10 minutos me dijeron que había dado positivo, nunca me había hecho el examen antes. Decidí venirme a una Residencia Sanitaria porque no quería contagiar a mis papás, es primordial que ellos estén sanos", afirmó.