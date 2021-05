Aún no hay respuesta a pescador que emplazó a gobernador de Itata



Pescador artesanal de Cobquecura emplaza a gobernador de Itata: «En 2 años no hizo nada por nosotros»

REGIONAL.- (Orbita Noticias).- A través de una carta publicada en el Diario La Discusión de Chillán un pescador artesanal de Cobquecura lamentó las declaraciones hechas hace algunos días por el gobernador de Itata Daniel Andrades, quien señaló que nunca los pescadores artesanales habían solicitado una zona de exclusión en el mar para la pesca artesanal.

Recordemos que al crearse la Región de Ñuble se decidió que el mar sería “compartido”, vale decir que pescadores de ambas regiones podrían realizar sus labores en el mar contiguo de ambas regiones.

La presencia de barcos pesqueros operando dentro de esta milla en las costas de Cobquecura en los últimos días ha causado nuevamente preocupación en los pescadores artesanales, ya que aseguran que estas embarcaciones de menos de 12 meros, arrasan con todo a su paso, incluidas las especies que los botes artesanales pequeños capturan para la venta y subsistencia.

Josué Cárcamo Muñoz es uno de los pescadores artesanales de la caleta Rinconada de Taucú, quien escribió al diario La Discusión la siguiente carta:

“Siento profundo pesar, como pescador artesanal de Rinconada, al leer la declaración del gobernador de Itata, exdirector de Sernapesca, Daniel Andrade. Vergüenza debería darle que diga que nunca recibió una solicitud de separación de zona contigua por parte de algún pescador artesanal, siendo que en innumerables ocasiones se le planteó y él quedó de ayudarnos a formalizarlo.

Los pescadores artesanales somos personas sencillas, que nos debemos a nuestro trabajo y nos duele demasiado que se juegue con nuestras esperanzas laborales. Nos indigna que un exdirector de Sernapesca se refiera al tema, ahora más encima como gobernador y que siga haciendo nada por mejorar la economía de la Región.

Sabemos que el hecho de que él esté acá es por un tema de elecciones, sabemos y lo hemos visto haciendo campaña, es por ello que apelamos a que el poder político tenga la decencia de escucharnos y hacer algo al respecto y se dejen de tirar la pelota para todos lados.

Yo no sé escribir ni redactar muy bien, no soy letrado, solo llegué hasta sexto básico, no obstante, tengo súper claro que la pesca artesanal es lo que enriquece al turismo de Ñuble: Sin nosotros, las personas no vendrían a Cobquecura.

A través de esta carta doy a conocer mi molestia con este nuevo gobernador, que debe conocer el valor de la verdad y no lavarse las manos después de dos años de no haber hecho nada por nosotros los pescadores artesanales, concluye Josué Cárcamo Muñoz Pescador artesanal de Rinconada.

Hasta el momento no se ha conocido respuesta de Daniel Andrade, gobernador de Itata, quien fue emplazado por este pescador.