Acusación ante el TER no se ajustaría a la realidad, dice Pedro Méndez

En la última sesión del concejo municipal y sin entrar en detalles, el edil Pedro Méndez se refirió parcialmente a la solicitud de remoción que hiciera en su contra, la presidenta del concejo municipal de esta ciudad, Lucrecia Flores.

Cuando se esperaba que el edil respondiera de qué manera se había fiscalizado en cada uno de los casos (14) que se generaron en la administración anterior y que diera pie a la destitución del alcalde anterior, el edil Pedro Méndez, hizo una auto referencia a sus condiciones y dijo que esta acusación no se ajustaría la realidad.

“La verdad es que este tipo de situaciones tremendamente desagradable, al ver que mi nombre y el nombre de dos colegas que trabajan por largo tiempo en este municipio hemos sido envueltos en una situación que realmente no se ajusta a la realidad…”

Luego el edil Méndez habló de sus condiciones y se refirió a lo difícil que ha sido ser alcalde y en la parte final volvió a tocar el tema de su intervención y relacionó la acusación de notable abandono de deberes con las próximas elecciones: “ Yo los llamo a que se mire con mucho más cariño la ciudad y no los partidos políticos, menos las elecciones que se nos avecinan, creo que hay otras fórmulas en que la gente pueda decidir libremente y no colocando ese tipo de comentarios y demostraciones y demandas que no se ajustan a la verdad”.

En tanto el Tribunal electoral regional, acogió la solicitud de la presidenta del concejo municipal de San Carlos, Lucrecia Flores, donde pide la remoción de los concejales Sergio Ruiz, Héctor Guzmán y Pedro Méndez. Desde el viernes último se ha otorgado un plazo de 10 días para que los ediles respondan ante el Tribunal Electoral Regional de Ñuble.