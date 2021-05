El emprendimiento de Ñuble que cautivó a Marcelo Guita

REGIONAL.- Dos jóvenes emprendedores chillanejos serán apoyados por el reconocido empresario Marcelo Guital, creador del agua Benedictino, marca que vendió a Coca Cola en US$5 millones en el año 2007, y que se ha convertido en un referente del emprendimiento en Chile, desarrollando más de 15 marcas exitosas a nivel nacional e internacional.

El chef Cristian Figueroa y el ingeniero comercial Felipe Yáñez, creadores de Nomade Bakery en septiembre del año pasado, pyme con la que buscan masificar el pan de masa madre en Ñuble, son reconocidos seguidores de Guital y hace algunos días cumplieron su sueño y se reunieron con él en el centro de operaciones de Guital & Partners en Santiago.

Relataron que estuvieron “más de una hora y media con él, en su oficina, conoció nuestro producto y le encantó, le contamos nuestra historia, así es que nos va a apoyar”, recordó Figueroa.

Los jóvenes contactaron hace un par de semanas al “embajador del emprendimiento” durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, precisamente en una instancia para hablar de emprendimiento y del agua embotellada Rizola, su nuevo proyecto.

Cristian Figueroa detalló que recibirán una mentoría que les permitirá mejorar el packaging de los productos y hacer un mix de marketing, con la idea de entrar en el retail.

“Para nosotros, como Nomade Bakery, que estamos recién empezando, habernos reunido con Guital, que es un referente, y aprender de él, es genial. Y gracias a la ayuda que nos va a brindar Rizola, a través de Guital & Partners, ellos nos van a tomar a nosotros como emprendedores y nos van a introducir en el modelo que ellos tienen, con el cual han logrado éxito en diferentes emprendimientos, como Benedictino y otros más; y nos van a dar una mentoría, en la cual nos van a ayudar a mejorar el packaging de nuestro producto, hacer un mix de marketing y ver también dónde podemos focalizar este producto, en qué segmentos, en qué ciudades, y la idea final es lograr entrar en el retail donde hay más rotación, más flujo, y lograr entregarle a Chile el mejor pan, que toda la gente pueda consumir nuestro pan”, relató el chef.

Modelo exitoso

Semanas atrás, en el lanzamiento del agua Rizola, el empresario había anunciado que con las utilidades de este producto apoyaría un emprendimiento. Y cumplió su compromiso, pues los chillanejos no solo recibirán una mentoría gratuita de Guital & Partners, sino que también se va a asociar con ellos, según confirmó el propio Guital : “Le vamos a dar una asesoría gratis de Guital & Partners, que cuesta como 50 millones de pesos para las grandes empresas”, confirmó Marcelo Guital, quien detalló que no es una asesoría ni una mentoría tradicional, sino que es tomar el negocio y aplicar el exitoso modelo que implementó en apuestas como la fruta congelada Bou, las paltas premium maduras Bagno, la bebida Komaki a base de jugo de maqui; el snack de frutas Isofrut o la operación de café Juan Valdez, entre otros productos que exporta a los principales mercados internacionales.

“Lo primero que detecté es una pasión desbordante por avanzar, y eso es lo que los va a sacar de todos los problemas, la pasión, la actitud positiva de avanzar, el hacer las cosas, no llamar por teléfono y decir ‘no sé cuándo vamos’, yo les dije ‘vengan’, y se vinieron. Hay gente que vive esperando que las cosas pasen y hay gente que hace que las cosas pasen, estos son de ésos; a estos cabros les va a ir bien conmigo o sin mí, les va a ir bien igual, yo les voy a acelerar el proceso. ¿Qué vi después? Que es una buena dupla: un (ingeniero) comercial con un chef; se respetan mucho entre los dos y tienen sus roles bien definidos. Y tienen un producto de una gran calidad, -yo soy sibarita, me casé a los 48 años así es que comí en restaurantes hasta los 48-, el pan de masa madre que ellos hacen es extraordinario, tú lo comes tostado y vas a sentir que están comiendo un pan de Paul de Francia”, comentó.

Y agregó: “Son de Chillán, podrían tener miles de excusas para decir que no pueden surgir: que no les llegó el bono, que no pueden retirar en la AFP, que están muy lejos, que todo está en Santiago; ellos no tienen ese reclamo, teniendo miles de posibilidades de pretexto para no surgir, ellos surgen, a esa gente yo la voy a ayudar siempre, y eso quiero que lo haga Juan Sutil, Nicolás Ibáñez, yo converso con ellos habitualmente para que ayuden a emprendedores como estos”.

Son los primeros emprendedores que apoyará Guital. Y no se trata de una asesoría por tiempo limitado, detalló, sino que en ese camino que vislumbra el empresario junto a los chillanejos, la idea es ser socios en Nomade Bakery, adelantó el CEO de Guital & Partners, firma a través de la cual participa en 15 empresas, en 10 de las cuales comparte la propiedad y en las otras cinco está a cargo de la operación.

Proyección

“Estamos haciendo escalamiento con un producto que un principio se creía que era gourmet o para cierto sector, pero nosotros nos hemos encargado de llevarlo a todos los rincones de Chillán. Basta ver que los almacenes y negocios donde distribuimos están localizados en distintos barrios de la ciudad, de todos los segmentos socioeconómicos. Hemos logrado masificarlo y llegar a consumidores de mayor edad”, destacó Figueroa.

Por ello, los emprendedores chillanejos, que actualmente distribuyen en más de 40 puntos de venta en Chillán y San Carlos, ya no sueñan solo con expandirse en Ñuble y Biobío, ahora quieren llegar a todo Chile a través de los supermercados, y aseguran que lo van a conseguir.