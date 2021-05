Las megatendencias alimenticias que empezaremos a ver cada vez más en Chile

AGRO.- (portalfruticola.com).- En un reciente estudio de FutureBrand llamado The Future of Food (El Futuro de los Alimentos) se identifican 5 macrotendencias claves para los próximos 5-10 años, en donde las empresas del sector, y operadores de alimentos en general, podrán reconocer los impulsores de compra, identificarse con los consumidores y satisfacer sus necesidades en sintonía con los nuevos estilos de vida.

En Chile, vamos a reconocer fácilmente algunas de ellas, pero otras no están tan arraigadas, e incluso son ignoradas por muchos.

Una de las macrotendencias, denominada “Revolución Reinventada” es de la que nadie puede escapar debido a la pandemia y bien conocemos en nuestro país: nuestros hábitos se han transformado y hemos vuelto a actividades que casi habíamos abandonado, como cocinar platos elaborados o hacer pan casero. Paralelamente, hemos creado nuestras propias cadenas de suministro muy personales, un sistema que involucra una red de productores distantes pero confiables, tiendas de barrio, canales minoristas a gran escala que ofrecen entregas a domicilio.

Otra macrotendencia no tan fuerte en Chile dice relación con el poder de la comida, “Cuerpo sano, mente sana”. En tiempos de pandemia, aumentar la inmunidad se ha convertido en la mayor preocupación de los consumidores, los prebióticos, postbióticos y fibra son los nutrientes clave del futuro.

Un dilema, el nuevo natural y la migración del gusto

Pero también hay otras macrotendencias a tener en cuenta. Llamada “El dilema ético” hace referencia a la difícil elección entre conveniencia y sostenibilidad. Para las personas en forma creciente, nada debe ir a la basura: debe haber un compromiso consiste en desarrollar envases compostables, reciclar los residuos alimentarios, o incluso ofrecer apoyo a las personas que buscan reducir su consumo de carne sin renunciar a los placeres de una hamburguesa.

“Pero esto en Chile recién despierta”, señala Sebastien Leroux, director ejecutivo de FutureBrand en Chile. En varias partes del mundo, señala, los consumidores son cada vez más cuidadosos cuando se trata de opciones de compra, no solo en términos de su propio bienestar, sino también para el planeta. De hecho, reconocen que uno de sus principales impulsores de compra es la sostenibilidad.

Según el estudio, varias empresas ofrecen a los consumidores frutas y hortalizas de calidad a domicilio, normalmente desechadas por los supermercados debido a su apariencia poco atractiva. Es una forma concreta y eficaz para que los consumidores hagan un buen uso de los productos que de otro modo se desperdician y, al mismo tiempo, ayudan al presupuesto familiar.

Las otras dos tendencias hablan de una “Migración de Sabores” y el “Nuevo Natural”.

La referencia a la migración es el paso de lo global a un nuevo local con una evolución de las tradiciones culinarias. Durante el período de bloqueo, vimos una proliferación de campañas para sensibilizarnos sobre las compras «locales» para apoyar a las pequeñas empresas afectadas por las restricciones. Pero, ¿el concepto de local es el mismo que hace 30 años?

La globalización ha creado un nuevo «local» donde se entrelazan diferentes cocinas, dando forma a nuevas tradiciones culinarias. Comprar en la tienda cercana, ya sea italiana, argentina o vietnamita, crea una sensación de vínculo social que las grandes cadenas y las empresas minoristas no pueden replicar. La atención a las comunidades pequeñas representa una oportunidad para que las empresas hiperlocales tengan un punto de apoyo más firme en la vida de las personas.

Pero tan potente como lo anterior es nuevo natural que nos hace pasar de frutos de la tierra a frutos del laboratorio, indica el estudio de FutureBrand. “La ciencia y la tecnología son las palabras clave de las nuevas tendencias dietéticas. La investigación científica y las innovaciones tecnológicas identificarán formas de cultivar ingredientes esenciales en áreas donde el agua es escasa, creando plantas que son más resistentes, incluso en climas extremos”.

Muchas marcas apuntan a adoptar enfoques innovadores que, para 2030, harán que toda la cadena de suministro sea más sostenible y confiable. Los consumidores llegarán a confiar más en los datos sobre su sistema biológico y tomarán decisiones cada vez más conscientes y personalizadas, con el fin de proteger el cuerpo, la mente e incluso el estado de ánimo.