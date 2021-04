Autoridades comprometieron aumento de fiscalización en San Carlos

La considerable alza de casos de Covid-19 que se han registrado en el mes de abril aquí en la capital provincial, acumulando en el cuarto mes del año 891 casos y una positividad de 21%, motivó la presencia de autoridades este jueves.

LOCAL.- Un aumento de un 30% en la fiscalización por parte de las fuerzas de orden y seguridad desplegadas, además de personal de la Seremi de Salud que no se cuantificó en cuanto a su aumento y permanencia en San Carlos, fue en concreto lo anunciado por las autoridades la mañana de este jueves en la plaza de es esta ciudad.

Se reconoció que el plan tiene como fin lograr reducir los contagios en una comuna donde reside el 22% de los casos activos de la región, y que en lo que va del año ha cuadriplicado sus contagios respecto al total del 2020, acumulando solo en el mes de abril 891 confirmaciones de Covid y una positividad del 21%.

En la ocasión el Intendente Cristóbal Jardua junto con anunciar el plan, explicó que la finalidad es contener el avance de la pandemia. “Tomamos la decisión de reforzar la fiscalización, mantener una mayor presencia, que desde hoy se desplegará en distintos puntos de la comuna, no tan solo puntos fijos, también van a ver puntos móviles, patrullas itinerantes, tanto en vías estructurales como en sectores residenciales, donde se genera una alta movilidad de personas. (…) Vamos a comenzar con este despliegue pensando no en pasar infracciones, sino que incentivar a nuestros vecinos a que se queden en su casa, que entiendan la complicada situación epidemiológica que estamos viviendo, y también pensemos los complicados números que tiene San Carlos, que en esta prolongada cuarentena nos implica tener algunos comercios que no son esenciales cerrados, lo que trae muchas consecuencias en lo económico para ellos, y en la generación de empleo”, indicó la máxima autoridad.

Por su parte, el coronel Jeffrey Bagatello destacó que “debido al alza de contagios que se ha producido en la comuna, hemos planificado una estrategia para poder cooperar y evitar la movilidad, tanto de personas como vehículos en San Carlos. A partir de hoy, aumentando aproximadamente un 30% más de fuerzas en esta comuna. Esta fiscalización se realizará a través de patrullas móviles, patrullas mixtas con colaboración de Carabineros, PDI, Ejército y personal del Gobierno y municipalidad, todo en conjunto para poder disminuir el tránsito tanto de personas como vehículos”.

Luego de formación del numeroso contingente de uniformados y funcionarios y las fotografías, los fiscalizadores y personal se dispersó por el centro de la ciudad, labor que vimos en varios sectores hasta alrededor de 1,30 horas y luego en la tarde continuó con su labor fiscalizadora.