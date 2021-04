Sancarlinos reaccionaron ante proyecto de tercer retiro de fondos de las AFP

LOCAL.- A nivel local la noche de este domingo hubo reacciones de dirigentes y políticos locales, luego de conocerse el anuncio del presidente Piñera de su proyecto de tercer retiro de fondos de las AFP.

SC online recogió la opinión de la dirigente social, Lorena Polanco; del dirigente de los emprendedores locales, Carlos Pinochet; de Rubén Méndez, de la Corporación San Carlos Somos Todos”; y del concejal oficialista Jorge Silva (UDI).

La dirigente social, Lorena Polanco, respondió a la solicitud de SC online y así opinó: “Percibo este anuncio con bastante desconfianza, dado que este gobierno se ha caracterizado por incorporar “letra chica” en varios proyectos anunciados el último tiempo, hoy vimos a un Sebastián Piñera hablar de empatía, de solidaridad hacia el pueblo, sin embargo durante esta semana se había manifestado la intención por parte del gobierno, de frenar el proyecto del tercer retiro y llevarlo al Tribunal Constitucional, entonces que ahora nos presenten un proyecto muy similar al original, me deja la sensación de que el gobierno llega tarde una vez más, ya que esperaron varios días de discusión en ambas cámaras para finalmente presentar un proyecto nuevo, queda la sensación que es un “gallito” entre el gobierno y los sectores que promovieron el proyecto del tercer retiro, que refleja además la desesperación del gobierno por aumentar aprobación, ya que durante los días previos se comenzó a sentir el descontento de la gente en las calles.

Destaco y valoro la iniciativa de un bono de doscientos mil pesos a quienes no tienen fondos en la AFP, sin embargo me preocupa que estos fondos sean directamente transferidos a las administradoras y no a las cuentas personales de los beneficiarios ¿cuántos de ellos no harán el trámite del retiro?. Espero que la reposición realmente sea financiada por los empleadores y por el estado y no tengamos que recurrir una vez más a nuestros propios fondos para solventar la crisis socio-sanitaria que nos ha traído la pandemia.

Me gustaría ver la misma preocupación por restituir recursos cuando las y los trabajadores pierden su dinero en los fondos de pensiones que administran las AFP. Recordemos que existe una demanda importante, que durante el estallido social fue una de las más mencionadas que es el fin de las administradoras de fondos de pensiones y la implementación de un nuevo sistema previsional donde quienes se beneficien sean los trabajadores/as asegurándoles pensiones dignas y no engordando la billetera de las AFP como lo hemos visto desde la incorporación de estas”.

Otra opinión que recogió SC online fue la del dirigente de los emprendedores locales, Carlos Pinochet, quien resumió así su opinión: “El anuncio del Presidente Piñera es fruto de todos, desde Ñuble fuimos muchos quienes dimos una fuerte pelea al igual que en el primer retiro del 10%, las ayudas del gobierno ayudan mucho, pero mucha gente se estaban quedando fuera. Esto es una excelente noticia para muchas familias, sobre todos los emprendedores y la gran clase media de nuestra región.

Consultado por SC online, Rubén Méndez, de la Corporación San Carlos somos todos”, señaló: “El presidente acaba de anunciar un nuevo proyecto de ley para permitir el retiro de fondos previsionales (10%), es un proyecto aparentemente mejor que el actualmente aprobado por el congreso, ya que permite incluso que personas que ya retiraron el 100% de sus fondos recibirán 200 mil, además de un aumento en las cotizaciones de un 2% solventado por los empleadores y el estado en partes iguales, los antecedentes de este proyecto ya están sobre la mesa. Pero esta propuesta no tiene nada de espontaneo, nada de empático con la gente, el gobierno una vez más demuestra una carencia de proactividad, otra vez vemos que su actuar es completamente reactivo, se opuso a todos los retiros y finalmente cedió solo por la presión de que era objeto. Es muy extraño que el mismo 10% cuestionado en el tribunal constitucional (por inconstitucional) ahora sea la base de este proyecto del gobierno, el gobierno actúa hoy simplemente porque se encuentra entre la espada y la pared

No es una buena noticia que tengamos que sacar nuestros fondos previsionales, está mal que tengamos que pagar los costos de la pandemia con nuestros ahorros, pero el gobierno no nos ofrece una alternativa más viable, a la fecha el estado ha dispuesto de unos 15 mil millones de U$ para la contención de la pandemia y nuestros retiros son más del doble (sin contar el tercero).

Cuando nos encontramos en un estado de excepción, cuando se le impide a tanta gente trabajar es el estado (que se financia con los impuestos que nosotros pagamos) el que tiene la responsabilidad de sustentar nuestras necesidades básicas, eso ya no sucedió.

Pero cada día tiene su afán, tenemos una crisis que enfrentar ahora, salgamos adelante y pongámonos a trabajar en la generación de empleos y en una reforma de pensiones permanente y definitiva que permita mirar nuestro futuro con más tranquilidad, sin olvidar a los que hoy ya padecen los resultados de un sistema de AFP que simplemente no funciona”.

Por su parte el concejal oficialista Jorge Silva (UDI), manifestó: “Me parece un proyecto país, lamento la tardanza por el clima de incertidumbre que se generó, esperemos que no aparezca letra chica, y que el tiempo de los grandes acuerdos prime en los difíciles momentos que hoy vivimos”.