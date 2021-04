Lamento generalizado de concejales, “no hemos dado el ancho”

Ediles criticaron la falta de acción frente a la pandemia en San Carlos

Un lamento generalizado de los ediles por la falta de acciones preventivas en la campaña del combate al Covid19, se escuchó este miércoles con frases tales como “no hemos dado el ancho”, mientras el alcalde no asumió los cuestionamientos, sino más bien se sumó y acusó falta de colaboración.

Ha quedado en evidencia, durante este período extraordinario de la alcaldía, que el rol de alcalde donde se debe imponer un liderazgo y materializar las ideas, resulta muy distinto del rol propositivo que tienen, al menos en San Carlos, los ediles.

En su cuenta Pedro Méndez abrió las expectativas cuando dijo “Con respecto a estos cortos días y que he vuelto a ser alcalde, me ha tocado tomar decisiones tremendamente importantes con el tema de la pandemia. Hemos tenido que cerrar en tres oportunidades el edificio municipal, por contactos directos o por caso positivos y eso ha significado que tengamos que sanitizar el edificio…”

Lo cierto es que los ediles esperaban acciones del municipio, sin embargo no se ha materializado ninguna acción relevante y el cierre a mitad de jornada no es precisamente una “decisión tremendamente importante”.

En sus intervenciones los ediles reclamaron fuertemente la falta de acciones concretas que debieron ser impulsadas por el alcalde, como también reclamaron la falta de información de la labor municipal. Concretamente se pidió explicaciones por la iniciativa de entregar una tarjeta con dinero para que los afectados pudiesen adquirir alimentos u otras necesidades, si se ha continuado entregando cajas de alimentos, el funcionamiento de un call center para que la gente pueda comunicarse efectivamente con las unidades municipales, computadores con internet para los sectores rurales que ayuden en los trámites y postulaciones y otras iniciativas que debieron ser materializadas por el alcalde.

El concejal Silva intervino para evidenciar un problema que fue denunciado recurrente en la redes sociales “La gente nos colmó de reclamos, desesperados, enojados y mucha gente sacó sus permisos de circulación y pagó en otras comunas, por qué? debido a que el teléfono no lo contestaban y eso me consta porque yo llamé de varios teléfonos y efectivamente no había respuesta”.

También se recalcó la falta de personal, habilitado por Salud como fiscalizadores para apoyar en las calles.

El edil Juan Castro se lamentó diciendo: “Es hora que ejecutemos a la brevedad todos estos temas, que no caigamos en el mismo error. Hemos escuchado siempre las mismas palabras y seguimos en lo mismo, así es que ahora se necesita ejecución”.

Mario Sabag agregó: “La semana pasado fue tema, el mes pasad fue tema de la cantidad de contagios que etas teniendo san Carlos. Nos es posible que San Carlos con un cuarto de los habitantes que tiene Chillán, tengamos más contagios. Eso demuestra lo grave que esta la situación en San Carlos y lo conversamos al interior del concejo, y lo volvemos a conversar y los contagios siguen subiendo”.

Pedro Méndez respondió: “Nosotros como municipio hemos hecho todo lo posible porque la gente evite los contagios, pero no podemos olvidar que en el momento de vacaciones San Carlos tuvo la mayor cantidad de personas con permisos de vacaciones que llegaron a San Carlos. Por lo tato este comentario suyo que parece una queja contra el municipio, yo creo que en el municipio hemos hecho todo lo posible por ir viendo las instancias…”

Finalmente Sergio Ruiz agro: “Estamos al debe con una serie de servicios que podríamos haber tenido y que fueron solicitados por los concejales hace bastante tiempo atrás. Puede haber muchas explicaciones pero lo concreto es que no están. El tema de la sanitización, ordenar el centro de la ciudad y puede haber respuesta para todo, pero lo concreto es que no lo hemos tenido, y cuando no se cumple el propósito por el cual nosotros nos comprometimos, tenemos que ser críticos con el municipio.

Creo que no se necesitan tanto recursos para abordar el tema de la sanitización y el tema comunicacional, creo que hemos fallado profundamente”. Finalmente agrego todos hemos fallado y como municipalidad no hemos estado a altura. Lo lamento porque no hemos dado el ancho como autoridad y como municipio con nuestra comuna y somos parte de esta observación”, concluyó.

Méndez ante la abrumadora evidencia explicó que no se ha sanitizado San Carlos y tampoco se ha entregado ayuda “están los informes del señor control donde me acusa de querer contratar posiblemente a un amigo, cuando estaban haciendo la contratación de un servicio como es la sanitización, en fin hay muchas cosas que yo lamento mucho que se juegue en contra de cada uno de ustedes con las decisiones que no se cumplen ante la solicitudes de este alcalde”.